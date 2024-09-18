BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Gaziantep Üniversitesi'ne o bir ayda kimler girdi?

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BirGün’ün “Hülleli geçiş için mi değiştirdiniz?” başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı. Gaziantep Üniversitesi bu kez, Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’nde sadece bir ay süren değişiklikle gündemde.

Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’nden 29 Temmuz 2024 tarihinde kaldırılan madde, ilginç bir şekilde yaklaşık 1 ay sonra yeniden yönergeye eklendi. Bu sürede üniversiteye yapılan geçişler merak konusu oldu. Söz konusu değişiklikte, siyasetçilerin müdahalesi olup olmadığı ve bu değişiklikten kimlerin faydalanarak üniversiteye geçiş yaptığı bilinmiyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi'nde yaşananları Meclis gündemine taşıdı. TBMM'ye soru önergesi veren Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf

Tekin'e sorular yöneltti.

Öztürkmen'in soru önergesi şöyle:

“Gaziantep Üniversitesi'nde Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’nde kısa süreli yapılan değişiklik basına yansımıştır. Haberlere göre, yatay geçiş şartları arasında genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması ve ‘Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıl ÖSYM puanı, yatay geçiş için başvurduğu bölümün ilgili yıldaki ÖSYM puanı ile eşit veya en fazla 10 puan düşük, Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri için eşit veya en fazla 5 puan daha düşük olması’ şartı yer alıyordu.

Ancak yatay geçiş başvuru şartlarına 29 Temmuz 2024 tarihli senato toplantısında bazı değişiklikler yapıldı ve ‘Öğrencinin kazandığı yıldaki puanına ilişkin eşit veya 10 puan düşük, yine Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri için eşit veya 5 puan düşük şartlarını taşıyan’ 5. madde kaldırıldı. 28 Ağustos 2024 tarihinde, kaldırılan madde yeniden Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’ne eklendi. Basında, söz konusu yönerge değişikliğinin, özel üniversiteden geçiş yapanların faydasına olacak şekilde yapıldığı ve bu değişiklikten iktidara yakın kişilerin çocuklarının faydalandırıldığı yorumlarına neden olduğu görülmüştür.



Bu bağlamda,



1-Gaziantep Üniversitesi Yatay Geçiş Şartları Yönergesi'nde, 29 Temmuz 2024 tarihinde yapılan değişikliğin amacı nedir?



2-Söz konusu değişiklik neden bir ay süreyle uygulanmış, kaldırılan madde neden 28 Ağustos 2024 tarihinde yeniden eklenmiştir?



3-Söz konusu tarihler arasında, yatay geçişten faydalanan öğrencilerin kaçı özel üniversite öğrencisidir?



4-Gaziantep Üniversitesi'nde 29 Temmuz 2024 - 28 Ağustos 2024 tarihleri arasında kaç kişi yatay geçişten faydalanmıştır? Bunlar kimlerdir? Yatay geçiş şartlarında değişiklik yapılmasında siyasi baskı söz konusu olmuş mudur?”