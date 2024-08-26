BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Hasta yakınlarına neden mesaj gönderiliyor?

HABER MERKEZİ

BirGün’ün önceki gün ‘Sisteminizin mağduru yine kadınlar’ başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşındı.

Sağlık sistemindeki açık en çok kadın hastaları mağdur ediyor. Kamu hastanelerinde tedavi gören kadınların ultrason, patoloji ve tahlil sonuçları babalarına iletildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoluyla sonuçların iletilmesine kadınlar “Haberimiz olmadan bilgi verilmesini kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de kadınların yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek ““Reşit kadın hastaların sağlık bilgileri izinleri olmadan diğer aile üyeleri ile paylaşılıyor. Kadınlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile Sağlık Bakanlığının bu uygulamasına tepki gösterdi. 2024 yılında böyle bir uygulama kabul edilemez. Yapılanlar açıkça KVKK hükümlerine aykırı. AKP Türkiye’sinde kadınların sağlık hakkı bile kadınlara karşı silah olarak kullanılıyor” dedi.

İŞLEM BAŞLATILACAK MI?

Demir, TBMM başkanlığına verdiği soru önergesi ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

"- MHRS sisteminde hastaların kendi numaraları kayıtlı olmasına rağmen hastaların yakınlarına neden mesaj gönderilmektedir?

- Reşit kadın hastaların, sağlık bilgilerinin mesaj yolu ile babalarına gönderilmesinin gerekçesi nedir?

- Yaşanan durum Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi olan ‘kişisel verileri başkasına verme veya yayma’ suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda kişisel verileri yayma suçuna sebep olan kişiler hakkında işlem başlatılacak mı?

- Sağlık sisteminde yaşanan bu açıkları gidermek amacıyla ne gibi önlemler alınacak?"