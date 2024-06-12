BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: "Hukuksuzca atanan Tamer Karadağlı ne zaman görevden alınacak?"

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, BirGün'ün Bakanlığın Devlet Tiyatroları’na istediği kişiyi genel müdür olarak atama yetkisi veren KHK hükmünün iptal edilmesine yönelik haberini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, "Hukuksuz atanan Tamer Karadağlı ne zaman görevden alınacaktır?" diye sordu.

Işıl ÇALIŞKAN

Gazetemiz BirGün’ün “AYM’den yandaşa: ‘O koltuktan kalk’” başlığıyla duyurduğu haber Meclis gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlığın Devlet Tiyatroları’na istediği kişiyi genel müdür olarak atama yetkisi veren KHK hükmünün iptal edilmesi haberini Meclis gündemine taşıyarak, "Hukuksuz atanan Tamer Karadağlı ne zaman görevden alınacaktır?" diye Kültür Bakanlığı’na sordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal kararından bugüne iptal hükmüne göre yönetici yapılan ve görevden alınmayan tüm yöneticilerin yaptıkları iş ve işlemlerin hukuksuz olduğunu ifade ederek, "KHK’nın atama ile ilgili hükümleri iptal edildiği için, sanat kurumlarının kendi kanunlarındaki kriterlere uygun olmayan yöneticiler hala bu kurumları yönetiyor. Ve alınan tüm kararlar hukuk dışı. Gerek bakanlık, gerekse şuan hukuksuz bir şekilde yöneticilik yapanlar görevden alma ve istifa kurumlarını akıllarına getirmiyor. AKP iktidarında hukuksuzluk adliyeden sokağa, kamudan sanata her yeri kaplamış durumda" açıklamasını yaptı.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, şu soruları yöneltti:

• İptal edilen KHK maddesine göre ataması hukuksuz hale gelen yöneticileri görevden alacak mısınız?

• KHK’nın iptal edilen hükümlerine göre atanmış yöneticilerin, iptal tarihinden bugüne yaptıkları iş ve işlemler hükümsüz değil midir?

• KHK’nın iptal edilen hükümlerine göre atanmış yöneticilerin, iptal tarihinden bugüne yaptıkları iş ve işlemlerden doğan ve doğacak zararlar ne olacaktır?

• 5441 sayılı kanundaki Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün atanması için kanunda tarif edilen vasıflara uygun bir genel müdür ne zaman atanacaktır?

• 6940 sayılı kanundaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yöneticilerinin atanması için kanunda tarif edilen vasıflara uygun yöneticiler ne zaman atanacaktır?