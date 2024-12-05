BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: İmam Yusuf Kılıç’ı neden sürdünüz?

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BirGün “Diyanet imama kafayı taktı” başlıklı haberle, AKP mitingine cemaatini götürmeyen imam Yusuf Kılıç’ın başına gelenleri yazdı. Diyanet’in kademe durdurma cezası verilip sürülen imam Kılıç’a şimdi de kınama cezası verilmesi skandalı Meclis gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yazılı olarak cevaplandırması talebiyle bir soru önergesi verdi.

“Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan İmam Yusuf Kılıç, İzmir Buca’da görev yaparken AKP İlçe Başkanlığı yöneticileri tarafından aranarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2023’teki İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge cemaatini getirmesi istenmiştir” diyen CHP’li Demir, “Ancak İmam Kılıç’ın bu talebi kabul etmemesi ve olayların kamuoyunda duyulmasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç hakkında hem soruşturma başlatmış hem de 29 Mayıs 2023’te Buca’daki başka bir camiye sürmüştür. Yusuf Kılıç’ın beyanlarına göre; sürüldükten sonra ise Diyanet yetkilileri tarafından video çekmesi, AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylemesi ve özür dilemesi istenmiştir. Gazeteci İsmail Arı’nın haberine göre; Yusuf Kılıç’ın yaşadıklarını anlattığı bir videonun sosyal medyadan yayılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı İmam hakkında yeni bir soruşturma başlatmış, Kılıç hakkında kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir. Aynı zamanda İmam Yusuf Kılıç İzmir dışına sürülmüştür” ifadelerini kullandı.

CHP’li Milletvekili Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

-Basında yer alan iddialar doğru mudur? AKP İlçe Başkanlığı yöneticilerinin, bir devlet memurunu arayarak cemaati mitinge getirmesi yönünde bir zorlaması olmuş mudur? Bu konuda AKP İlçe Başkanlığı yöneticilerinden şikâyetçi olunmuş mudur?

-Yusuf Kılıç’ın bu teklifi kabul etmediği için sürüldüğü iddiaları doğru mudur? İmam Yusuf Kılıç hakkında neden görev yeri değişikliği kararı verilmiştir?

-Yaşadığı baskılar ve mobbing sebebiyle sesini duyurmaya çalışan bir personele niçin soruşturma başlatılmıştır? Kınama cezası verilmesinin sebebi nedir? Hangi gerekçeler ile Kılıç hakkında disiplin soruşturması yürütülmüştür?

-AKP’li siyasetçilerin Diyanet İşleri personeline emir vermesi rutin bir uygulama mıdır? Bu konuda bir önlem alınacak mı?