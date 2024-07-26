BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: İtiraz sonucu gelmeden yıkım yapılması yasal mı?

Hatay’da rezerv alan sorunu derinleşirken az ve orta hasarlı binaların bulunduğu Odabaşı mahallesine yıkım için iş makineleri sokulmaya başlanmasına ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu soru önergesi verdi. Kavuncu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve CİMER’e yapılan itirazların sonucu gelmeden yıkım yapılmak istenmesi yasal mıdır?” diye sordu.

BirGün’ün bugün “Depremzedeler mülk nöbetinde” başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen depremle yerle bir olan kentlerin başında gelen Hatay’daki rezerv sorunu giderek derinleşiyor. Az ve orta hasarlı binalarına ‘ağır hasarlı’ tebligatı asılarak yıkılmak istenen, elektrik ve suları kesilen depremzedeler, şimdi de yıkım için habersizce binalarına gelen iş makineleriyle mücadele ediyor. Yıkıma karşı açılan davaların sonuçlanmamadığını anımsatan afetzedeler binaları için nöbet tutuyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da depremzedelerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden çok ağır bir şekilde etkilenen Hatay’da, rezerv alan kapsamına sokulup hakkında yıkım kararı alınan hasarsız konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Az ve orta hasarlı binaların bulunduğu Odabaşı mahallesine yıkım için iş makineleri sokulmaya başlanırken, depremzedeler de duruma tepki göstermektedir. Basında yer alan haberlere göre çıkan olaylarda, içinde eşyaları bulunan bir binanın balkonu iş makinesinin verdiği zararla yerle bir olduğunu ifade eden vatandaşlar, yıkım kararına karşı açılan davaların ve başvuruların sonuçlanmadığını anımsatmaktadır. Valiliğin ‘joker’ yıkım ekibi olduğu ve gece ansızın gelip binaları yıkabildiği de iddialar arasındadır” ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

1. Rezerv alan uygulamasında yaşanan aksaklıklar bakanlığınız tarafından takip edilmekte midir?



2. Hatay’da valiliğe ait olduğu iddia edilen “joker” yıkım ekibi gerçekten söz konusu mudur?



3. Hasarsız veya az ya da orta hasarlı konutlarda yaşayan vatandaşlarımız için, rezerv alan dahilinde alternatif bir uygulamanın söz konusu olması mümkün müdür?



4. Aynı ada içinde bulunan 4 bina ise koruma altındayken, aynı alandaki başka bir binanın yıkılacağına yönelik kararlar çıkmaktadır. Prosedür neye göre uygulanmaktadır?



5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve CİMER’e yapılan itirazların sonucu gelmeden yıkım yapılmak istenmesi yasal mıdır?



6. Vatandaşlarımızın bakanlığınıza başvuruları ne zaman sonuçlanacaktır?