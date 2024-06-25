BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: "Kullanıma hazır olarak bulunan kelepçe sayısı kaç tane?"

Ankara’da yaşayan Esra Yılmaz’ı 8 yerinden bıçaklayan boşandığı erkek Barış Kolukırık’a elektronik kelepçe takılmaması Meclis gündemine taşındı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, "Kolluk kuvvetlerinin elinde toplam kaç adet elektronik kelepçe bulunmaktadır? Stokta kullanıma hazır olarak bulunan kelepçe sayısı nedir?" diye sordu.

HABER MERKEZİ

BirGün’ün bugün “Polislerin elinde kelepçe kalmamış” başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşındı. Mamak’ta yaşayan Esra Yılmaz’a bıçakla saldıran erkeğe denetimli serbestlik ile salındı ve elektronik kelepçe dahi takılmadı. Polisler kelepçe takılmamasına gerekçe olarak ellerinde elektronik kelepçe kalmadığını söyledi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, elektronik kelepçe uygulamalarındaki sorunlara tepki göstererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Kadıgil "Ankara’da, eskiden evli olduğu erkek Barış Kolukırık’ın bıçaklı saldırısına uğrayarak 1 hafta yoğun bakımda kalan Esra Yılmaz’ın saldırganının denetimli serbestlikle salınarak elektronik kelepçe dahi takılmamasına ilişkin sözleri kamuoyuna yansımıştır" dedi.

Kelepçe uygulamasındaki sorunlara ilişkin daha önce de soru önergesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Kadıgil şu soruları sordu:

>>Bakanlığınıza bağlı kolluk kuvvetlerinin elinde toplam kaç adet elektronik kelepçe bulunmaktadır? Söz konusu kelepçelerin illere göre dağılımı nedir? Söz konusu kelepçelerin kaçı şu anda kullanımdadır? Stokta kullanıma hazır olarak bulunan kelepçe sayısı nedir?

>>Geçmişte kayyum rektör Melih Bulu’nun kendisini protesto eden öğrenciler için elektronik kelepçe kararının uygulanmasını talep ettiği ve bu talebin yerine getirildiği bilgisinden hareketle, hali hazırda kullanılmakta olan elektronik kelepçelerin takıldığı faillerin, suç kategorisi nedir? Kullanılmakta olan elektronik kelepçelerin kaçı kadına yönelik şiddet failinin üzerindedir?

>>Son 1 yıl içerinde elektronik kelepçe olmadığı için kaç şiddet faili teknik takibe alınamamıştır?

>>Bakanlığınız sürecinde, kaç kadın, elektronik kelepçe vb. koruma tedbirlerinin uygulanmaması ve teknik veya fiziki olanakların yetersizliği nedeniyle öldürülmüştür?