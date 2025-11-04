BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Muhafaza ormanlarının maden projelerine açılacağı iddiaları doğru mudur?

Gökay BAŞCAN

BirGün’ün “Talan zincirinde yeni bir halka” başlığıyla gündeme taşıdığı 250 bin hektara büyüklüğündeki muhafaza ormanlarında maden faaliyetlerine izin verilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliği girişimi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Haberde yer alan ifadeleri hatırlatan Demir, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“6831 sayılı Orman Kanunu’nun 23–24. maddelerine göre, muhafaza ormanları; erozyon, çığ, sel, taşkın ve heyelan gibi tehlikeleri önlemek; su kaynaklarını, toprağı ve yaban hayatını korumak amacıyla ayrılan, üretimden çok koruma işlevi öncelikli ormanlardır. Ayrılma ve işletme esasları, “Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmektedir. Birgün’de yer alan habere göre; Muhafaza Ormanları’nda yönetmelik değişikliğine gidileceği, böylece muhafaza ormanlarının maden şirketlerinin kullanımına açılacağı iddia edilmektedir. Konuya ilişkin hazırlanan taslağın “Kısıtlamalar, İstisnalar, Cezalar ve Muhafaza Ormanı Statüsünün Kaldırılması” başlıklı 5. bölümünde yer alan 12. maddeye göre, Maden Kanunu’nun I. ve II. grup madenlerine izin verilmezken, II (b), III, IV ve V. grup madenlere ilişkin izinler “Genel Müdürlükçe değerlendirilir.” ibaresinin yer alacağı söylenmektedir. İddia edilen bu değişiklikle birlikte, taş ve çakıl ocağı gibi faaliyetler yasak kalsa da başta altın olmak üzere tüm metalik madenler, ayrıca taş kömürü, linyit, petrol ve doğalgaz projeleri için izin verilebileceği değerlendirilmektedir.”