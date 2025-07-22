BirGün’ün “Hukuk tersten işliyor, dokunan yanıyor” haberi erişime engellendi

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BirGün Karabük’te görev yapan Cumhuriyet Savcısı Fulya Kahvecioğlu’nun, AKP'li bir isimle ilgili şikayeti işleme koymamasını sosyal medya hesabından paylaşan yurttaşa dava açtırdığını gündeme getirdi. Ancak “Hukuk tersten işliyor, dokunan yanıyor” başlığıyla yayımlanan haber savcı ile aynı adliyede bulunan Yenice Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli\içerikten çıkarma kararı verildiği bildirildi.

YURTTAŞIN HUKUK MÜCADELESİ

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi Köyü’nde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Turna isimli yurttaş, evinin yanındaki araziye AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’in kereste fabrikası inşa ettiğini ve bunun da hukuka aykırı olduğu belirterek İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

İdare Mahkemesi yurttaşı haklı bularak, imar planını iptal etti. Danıştay Altıncı Dairesi, 9 Ocak 2025’te İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı. Ancak mahkeme kararıyla planları iptal edilen fabrika çalışmaya devam etti ve yetkililer fabrikaya işlem yapmadı. Bunun üzerine Turna, 10 Mart 2025’te Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Karabük İl Özel İdaresi ile Yenice Kaymakamlığı’nda görevli kamu görevlilerinin “görevi ihmal” suçunu işlediğini belirtti.

Savcı Fulya Kahvecioğlu ise 8 Mayıs’ta, “Görevini ihmal eden ya da görevinin gereğini yerine getiremeyen herhangi bir kamu görevlisi tespit edilemedi” dedi. Şikâyetin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte ciddiyet arz etmediğini belirten savcı, şikâyetin işleme koymadı.

BUNUN NERESİ SUÇ?

Turna, şikâyetçisi olduğu dosyanın kendisine tebliğ edilen “işleme konulmama” kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre sonra mevcutlu ifadeye götürme işlemi adı altında polis eşliğinde savcılığa, ifadeye götürüldü. Turna’nın şikâyetine “İşleme konulmama kararı” veren savcı Fulya Kahvecioğlu’nun Turna’dan şikâyetçi olduğu ifade edildi. 17 Haziran 2025 tarihinde ise Turna hakkında ışık hızında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Fulya Kahvecioğlu’nun müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Turna’nın “Savcının adı, soyadı ve sicil numarasının” yer aldığı kararı sosyal medyada paylaşarak “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaymak” suçunu işlediği iddia edildi.

Turna’ya savcı Kahvecioğlu’nun şikâyetiyle bu suçlamayla dava açılsa da savcıların isim, soyisim ve sicil numaraları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) internet sitesi ile Resmi Gazete başta olmak üzere birçok yerde yayımlanıyor.

BirGün’ün “Hukuk tersten işliyor, dokunan yanıyor” başlığıyla gündeme getirdiği bu olayın haberine ise Yenice Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli\içerikten çıkarma kararı verildiği bildirildi.