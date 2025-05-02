BirGün’ün ‘İsmailağa'da istismar’ haberi Meclis gündeminde

BirGün\Ankara

BirGün’ün İsmailağa Cemaati’nin Bursa’daki yatılı Kuran kursunda en az beş çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığını ortaya çıkardığı haberi Meclis gündemine taşındı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yazılı olarak yanıtlanmasını talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Sarıbal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, çocukların istismara uğramasını ve eğitim hakkının elinden alınmasını önlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, yalnızca olay gerçekleştikten sonra değil, önleyici, denetleyici ve cezalandırıcı mekanizmalar yoluyla olayın öncesinde de aktiftir. Cemaat bağlantılı kurslarda yaşanan cinsel istismar vakaları, bu yükümlülüğün ihlali anlamına gelmektedir. Cinsel istismar fiili, doğrudan kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır. Bu eylemlerin önlenememesi veya yeterli şekilde soruşturulmaması, devletin insan onuruna dayalı yapısına aykırılık teşkil eder. Sadece çocuk yaştaki failin yargılanması, yetişkin faillerin ise tanık sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesi; etkin ve adil bir yargı sürecinin sağlanamadığını göstermektedir. Bu durum, adalet ilkesine ve mağdurun hak arama özgürlüğüne zarar vermektedir."

CHP’li Sarıbal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları

yöneltti:

-Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Uluçınar Derneği’ne ait Kuran kursunda kalan çocukların Orhaneli ilçesindeki Dağımder Derneği’ne gönderilmesi sürecinde Bakanlığınızın bilgisi olmuş mudur?

-Çocukların örgün eğitimden koparılmasına ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir denetim veya incelemesi olmuş mudur?

-Cinsel istismara maruz kalan çocuklardan kaçı şu anda devletin koruması altındadır? Bu çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri sağlanmakta mıdır?

-Olayla ilgili sadece çocuk yaşta fail tutuklu yargılanırken, çocukların yaşadıklarını gizlemeleri için baskı yapan, olayı örtbas etmeye çalışan kurs görevlilerine ilişkin Bakanlığınızın müdahil olduğu cezai bir girişim olmuş mudur?

-Türkiye genelinde çocukların barındığı cemaat bağlantılı Kuran kurslarına ilişkin yürütülen izleme ve denetim mekanizmaları nelerdir? Bu mekanizmalar çerçevesinde son 1 yılda kaç denetim yapılmıştır, kaç kurum hakkında işlem başlatılmıştır?

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocukların örgün eğitimden koparılıp cemaatlerin yatılı kuran kurslarına yönlendirilmesi konusunda hangi önleyici politikaları uygulamaktasınız?

-Bakanlığınızın çocukların cemaat, tarikat ya da benzeri yapılanmalara ait kurs, yurt ya da benzeri ortamlarda istismara uğramasını önlemeye yönelik somut bir eylem planı var mıdır?

-Bu kurslara yönlendirilen çocukların ailelerine Bakanlık tarafından sosyal veya ekonomik destek sağlanmakta mıdır?

-Ülke genelinde son 1 yıl içerisinde kaç çocuk cinsel istismar vakası rapor edilmiştir? Bu vakaların kaçı yargıya intikal etmiş, kaçı cezalandırma ile sonuçlanmıştır?

-Cinsel istismar vakalarında mağdurların adalete erişimi konusunda yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, bu konuda yargı süreçlerini hızlandırmaya ve mağdurların korunmasını artırmaya yönelik herhangi bir yasal düzenleme üzerinde çalışılmakta mıdır?

-Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının artarak devam etmesinin sebebi nedir?