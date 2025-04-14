BirGün’ün mobil uygulaması yenilendi!

Yenilenen mobil uygulamamızı 21. yaş günümüzde okurlarımızın beğenisine sunuyoruz. Eski uygulama telefonunda yüklü olan okurlarımızın, uygulama marketlerinden (App Store ve Google Play) eski sürümü güncellemeleri gerekiyor.

Gerek teknik gerekse de görünüm anlamında modern, sade, akıcı ve fonksiyonel bir yüze kavuşan uygulamamız, rahat ve özelleştirilebilir bir okuma deneyimi sunuyor.

iPhone’lar için App Store’dan, Android telefonlar için ise Google Play’den ücretsiz indirilebilen BirGün’ün yenilenen mobil uygulaması, üst menü kategorisinin kullanıcı tercihine göre özelleştirilmesine imkân veriyor.

Uygulamada ayrıca metin ölçeklendirme ve karanlık mod gibi özellikler de bulunuyor. Bir başka öne çıkan yenilik olan sesli metin okuma ise hem köşe yazılarına hem de haberlere dinleyerek ulaşma olanağı sunuyor.

Okurlar, hangi haberi ya da yazıyı okursa okusun, sağ üst köşede bulunan ikona basarak tek dokunuşla uygulamanın anasayfasına dönebiliyor.

Uygulamanın bildirimlerine izin veren okurlarımız, sıcak gelişmelerden anında haberdar olabilecek.

Google Play’den indirmek için burayı, App Store’den indirmek için ise burayı tıklayın.

Uygulamamız okurlarımızdan gelen geri bildirimlerle zaman içinde güncellenecek.

Her gün daha iyi BirGün…