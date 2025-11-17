BirGün’ün ortaya çıkardığı "Istrancaların kalbine nükleer santral" planı Meclis gündeminde

BirGün’ün ortaya çıkardığı İğneada’daki nükleer santral iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşındı. CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi sundu.

Gündoğdu, “Biyolojik çeşitliliği korumak için uluslararası sözleşmeler imzalayıp milyonlarca lira harcayan devlet, bir yandan da çimento limanı, taş ve maden ocakları, termik santral ve şimdi de nükleer santral planlıyor” diyerek çelişkiye dikkat çekti. Milletvekili, daha önce verdikleri 6 soru önergesine bakanlıkların “bilimsel ve açık bir yanıt vermediğini” belirtti.

Önergede, Bakanlığın 93,6 MW’lık bir rüzgâr santralının ÇED başvurusunu, “üçüncü nükleer santral sahasıyla çakıştığı” gerekçesiyle reddetmesinin, İğneada için gizlice yer seçimi yapıldığını ortaya çıkardığı vurgulandı.

Gündoğdu, Longoz Ormanları, Istranca Dağları, içme suyu havzaları ve tarım alanlarının nükleer risk altında bırakıldığını vurgulayarak şu soruları yöneltti:

•Nükleer santral kararının ne zaman, hangi bilimsel verilere dayanarak alındığı

•Bölgenin benzersiz ekosisteminin nasıl korunacağı

•İstanbul ve Trakya’daki milyonlarca insanın risk altına girmesinin nasıl engelleneceği

•Santral alanının koruma bölgeleri, tarım alanları ve içme suyu havzalarıyla çelişip çelişmediği

•Üst ölçekli planlarda “enerji alanı” olmayan bir yere nükleer santral kurulmasının hangi hukuka dayandığı

Gündoğdu, “Anayasa’nın 169. maddesi ve koruma planları açıkken, orman alanına nükleer santral nasıl mümkün oluyor?” diyerek hükümeti yanıt vermeye çağırdı.