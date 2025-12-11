BirGün’ün ortaya çıkardığı Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, meclis lokantasında çalışan meslek lisesi öğrencilerini istismara maruz bırakan şüphelilerden H.İ.G.'nin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K. nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”