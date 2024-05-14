BirGün’ün ortaya çıkardığı skandal Meclis gündeminde: Neden önlem almadınız!

12 ayrı suç kaydı olmasına rağmen lisede özel güvenlik olarak çalışan Hakan Kabak’ın en az 5 çocuğu cinsel tacize maruz bıraktığı skandala tepkiler sürüyor. Skandalı Meclis gündemine taşıyan İYİ Partili Çömez, Milli Eğitim Bakanı Tekin’e “Neden önlem almadınız!” diye sordu.

HABER MERKEZİ



BirGün’ün 7 Mayıs’ta "Suç makinesini okula güvenlik yapmışlar" ve 12 Mayıs’ta “Belgem yokken güvenlik oldum” başlıklarıyla yayımlanan haberi Meclis gündemine taşındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 12 ayrı suç kaydı olan Hakan Kabak isimli erkeği özel güvenlik belgesi olmamasına rağmen bir lisede özel güvenlik olarak çalıştırılmasına tepki gösterdi.

“12 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen bu kişinin suç kayıtlarına rağmen güvenlik görevlisi olarak istihdam edildiği kamuoyuna yansımıştır” diyen Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi hakkında çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılmıştır. 2022’de yaşanan davaya konu istismar olayında o dönem on beş yaşında olan 9’uncu sınıf öğrencisi beş çocuk okul yönetimine dilekçe vererek güvenlik görevlisinin kendilerini istismar ettiğini bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra iddialar arasında güvenlik görevlisinin bir kız çocuğunu okul bahçesindeki banka kelepçeleyerek okuldan ayrılmasına engel olduğu da bulunmaktadır. Güvenlik görevlisinin telefonunda yapılan incelemelerde istismar içerikli mesajlara ve çocukların fotoğraflarına rastlanmıştır.”

Çömez, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in şu sorularına yanıt vermesini istedi:



1-Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda özel güvenlik görevlisi belgesi olmaksızın güvenlik görevlisi istihdamı nasıl mümkün olmuştur?

2-Kişinin adli sicilinde 12 ayrı suç kaydı olması okullarda çalışmaya engel değil midir?

3-Kız çocuklarının dilekçelerine karşın okul yönetimi gereken önlemleri neden almamıştır?

4-Bahsi geçen istismar olayının yaşanmaması için gerekli önlemleri almayan okul yöneticileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?

5-Okullarda çocuk istismarı olaylarının yaşanmaması için bakanlık tarafından ne tür önlemler alınmıştır?