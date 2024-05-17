BirGün’ün ortaya çıkardığı skandalın ardından Bakanlık'tan müdahillik talebi

BirGün’de 7 Mayıs’ta "Suç makinesini okula güvenlik yapmışlar" ve 12 Mayıs’ta “Belgem yokken güvenlik oldum” başlıklarıyla yayımlanan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

İsmail ARI

12 ayrı suç kaydı olan Hakan Kabak’ın özel güvenlik belgesi olmamasına rağmen Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik olarak çalıştırılması ve en az 5 çocuğu cinsel tacize maruz bıraktığının BirGün tarafından ortaya çıkarılmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. BirGün’ün haberlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye “müdahillik” dilekçesi verdi.

Bakanlığın dilekçesinde, BirGün’ün haberine de atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Suç Makinesini Okula Güvenlik Yapmışlar başlıklı habere istinaden kamu davasına müdahil olunması adına bakanlığımız avukatının UYAP kaydının yapılmasını, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmesini sayın mahkemeden arz ve talep ederiz.”