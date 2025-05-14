BirGün’ün ‘SADAT vergi ödemedi’ haberi Meclis gündeminde: İnceleme başlatacak mısınız?

BirGün\Ankara

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, BirGün’ün “SADAT iki yıldır vergi ödemiyor” başlıklı haberini Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Bayraktutan, “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) iki yıldır vergi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine ilgili haberler ulusal basında geniş yer bulmuştur” dedi.

“Dev şirketlerin ürettiği silah ve mühimmatı Afrika ülkelerine ve İslam ülkelerine sattığı belirtilen SADAT’ın 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listesine, ‘Matrahsız’ yazıldığı, şirketin herhangi bir vergi beyanında bulunmaması dikkat çekmiştir” ifadelerini kullanan Bayraktutan açıklamasına şöyle devam etti:

“Yöneticileri ‘ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz’ ifadelerini kullanan, Resmi internet sitesinde 'SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası savunma alanında danışmanlık, askeri eğitim ve lojistik hizmetleri veren ilk ve tek Türk Özel Askeri Şirketidir' olarak tanımlanan SADAT’ın 2 yıldır nasıl gelir etmediği ve vergi beyanında bulunmadığı merak konusudur.”

CHP’li Bayraktutan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği sorular ise şöyle:

- Kendilerini ‘Uluslararası savunma alanında danışmanlık, askeri eğitim ve lojistik hizmetleri veren ilk ve tek Türk Özel Askeri Şirketidir. SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Danışmanlık, Eğitim ve Lojistik olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır’ olarak tanımlayan SADAT’ın hesapları hakkında son 5 yılda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?



- SADAT’ın faaliyetleri ve mali hesapları hakkında yapılmış bir inceleme var ise sonuçları yıllar itibariyle paylaşır mısınız?



- ‘İlk ve tek Türk Özel Askeri Şirket’ olarak faaliyetini sürdüren, ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri yurtdışına satan, Danışmanlık, Eğitim ve Lojistik olmak üzere üç ana alanda hizmet eden SADAT’ın 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listesine, ‘Matrahsız’ yazılması ve şirketin herhangi bir vergi beyanında bulunmadığı sonrası ulusal basında yer alan haberler sonrası herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?