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BirGün’ün Twitter hesabı hakkında bilgilendirme

Medya
  • 08.08.2023 16:44
  • Giriş: 08.08.2023 16:44
  • Güncelleme: 08.08.2023 18:01
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BirGün’ün Twitter hesabı hakkında bilgilendirme

Gazetemiz BirGün’ün resmi Twitter hesabı, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle askıya alındı.

Yaşanan problemi en kısa sürede aşıp yayınımızı Twitter’dan sürdürmek için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor.

Sorun giderilene kadar BirGün'ün haberlerine @renkli_birgun kullanıcı adlı Twitter hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Okurlarımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz.

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