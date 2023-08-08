BirGün’ün Twitter hesabı hakkında bilgilendirme

Gazetemiz BirGün’ün resmi Twitter hesabı, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle askıya alındı.

Yaşanan problemi en kısa sürede aşıp yayınımızı Twitter’dan sürdürmek için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor.

Sorun giderilene kadar BirGün'ün haberlerine @renkli_birgun kullanıcı adlı Twitter hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Gazetemizin ana Twitter hesabındaki sorun aşılana kadar en güncel haberlerimiz bu hesap üzerinden paylaşılacaktır.



Okurlarımızın bilgisine sunarız.



- BirGün - pic.twitter.com/GfhfyBjWkY — BirGün Gazetesi (@renkli_birgun) August 8, 2023

Okurlarımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz.