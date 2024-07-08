BirGün’ün WhatsApp kanalı açıldı
BirGün’ün WhatsApp kanalı açıldı. Gazetemizin özel haberlerinin ve günün öne çıkan gelişmelerinin telefonunuza gelmesini istiyorsanız kanalı hemen takibe alabilirsiniz.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta BirGün’ün kanalı açıldı.
Artık diğer sosyal medya platformlarının yanı sıra BirGün, WhatsApp’tan da takip edilebilecek.
BirGün’ü WhatsApp’ta takip edin, özel haberlerimiz ve günün öne çıkan gelişmeleri telefonunuza gelsin.
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