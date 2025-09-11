Biri CHP'den: 2 belediye başkanı daha AKP'ye katıldı
Konya’da CHP’den seçilen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AKP'ye katıldı. İki isme rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AKP'ye katıldı.
Konuya ilişkin AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.
Hasan Ustaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den, Mesut Mertcan ise Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilmişti.