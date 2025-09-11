Biri CHP'den: 2 belediye başkanı daha AKP'ye katıldı

Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AKP'ye katıldı.

Konuya ilişkin AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan (sağda)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

Hasan Ustaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den, Mesut Mertcan ise Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilmişti.