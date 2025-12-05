Biri engelli 3 kardeş 7 yıldır kümeste tutuluyormuş

Ankara’da belden aşağısı tutmayan 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllardır güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre aynı kümeste çocuğun iki kardeşinin de barındırıldığı öğrenildi.

İddiaya göre engelli çocuk ve kardeşleri yaklaşık yedi yıl boyunca bir kümes içerisinde, kuru ekmek ve suyla, güvercinlerle birlikte yaşamaya zorlandı.

Babaları ölen, anneleri tarafından terk edilen üç kardeşe bakan amcanın, çocuklar üzerinden devletten aylık yaklaşık 30 bin lira bakım parası ödeneği aldığı belirlendi.

"KOMŞULAR FARK ETTİ"

Olay, komşuların durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Çocukların amca ve yengesinin ise olayın ortaya çıkmasının ardından kendilerinin dört çocuklarını da alarak kayıplara karıştığı ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından “Ankara Abisi” olarak bilinen sosyal medya kullanıcısı, üç kardeşin güvence altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da çocukların sağlık kontrollerinin yapılarak güvenli bir kuruma yerleştirilmesi için işlem başlattığı açıklandı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.