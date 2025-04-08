Biri hamile iki kişi öldürülmüştü: Şişli'deki silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şişli'de silahlı saldırı sonucu hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiğini hatırlattı.

FAİLLERDEN BİRİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ

Şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti.