Biri hamile iki kişi öldürülmüştü: Şişli'deki silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 Nisan'da öldürülen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in faillerinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şişli'de silahlı saldırı sonucu hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiğini hatırlattı.
FAİLLERDEN BİRİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ
Şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti.
“GEREĞİ YAPILDI”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 8, 2025
İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı❗
Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;
6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader… pic.twitter.com/9AKEZRGu5V