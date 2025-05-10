Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan 2 kişi Türkiye'de yakalandı

Rusya tarafından çıkarılan kırmızı bülten ve Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan iki kişi Hatay ve Antalya'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan'da yeşil bültenle aranan 2 kişi yakalandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Rusya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uluslararası terörizm" suçundan aranan L.R'nin Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle "organize suç örgütü üyeliği" suçundan aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B.P'nin ise Antalya'da yakalandığını duyurdu.

Açıklamada "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.