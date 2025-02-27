Birinci olan Batı karşıtı adaya gözaltı

Dış Haberler

Romanya’da Kasım 2024’teki iptal edilen cumhurbaşkanı seçimini ilk sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu, seçim kampanyasının finansmanına ilişkin dava kapsamında gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlerde, Georgescu ve destekçilerine yönelik seçim kampanyasının finansmanına ilişkin açılan dava kapsamında yapılan soruşturmada para, mühimmat ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Georgescu’nun ekibince sosyal medyadan yapılan açıklamada, Georgescu’nun 4 Mayıs’ta yeniden yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde bir kez daha adaylığını sunmak için hazırlandığı kaydedildi.