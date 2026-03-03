Birinci olunan tek şey işçi ölümleri

Ülke, 3 Mart İş Cinayetleriyle Mücadele Günü’ne yine ağır bilanço ile giriyor. Önlenebilir ölümler sürüyor, her yıl yüzlerce işçi çalışırken yaşamını yitiriyor. AKP’nin iktidar olduğu 23 yılda en az 36 bin 507 işçi hayatını kaybederken bu ölümlerin en az binini çocuk işçiler oluşturuyor. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) kayıtları, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa birincisi olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar “denetimsizlik ve cezasızlık sürdükçe tablo değişmez” uyarısında bulunuyor.

3 Mart 1992’de Zonguldak Kozlu’daki kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 263 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından 2013’ten bu yana bu tarih İş Cinayetleriyle Mücadele Günü olarak ele alınıyor. O günden bu yana yaşanan işçi ölümlerinde önlemler ve denetimlerin artması gerekirken ülke her gün en az bir işçinin iş cinayeti haberleriyle güne başlıyor. Çalışma Bakanlığı verilerine göre her yıl 13-14 çocuk işçi ölümü kayıtlara geçerken, İSİG verileri her yıl 63-64 çocuğun hayatını kaybettiğini gösteriyor. AKP döneminde en az 36 bin 507 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybederken ölümlerin en az 1070'ini çocuk işçiler oluşturdu. İSİG verilerine göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 iş cinayeti işlendi.

∗∗∗

İSİG MECLİSİ OLMASAYDI İKTİDAR İŞÇİ ÖLÜMLERİNİ SAKLAYACAKTI

Araştırmacı-Yazar Özgür Hüseyin Akış, iş cinayetleriyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye iş cinayetlerinde dünyada üçüncü sırada, Avrupa'da birinci sırada yer almakta. Ülkede iş güvenliği kanunu var ama uygulanmıyor. Patronlar iş güvenliğini maliyet olarak görüyor, iş kazaları ise kan parasıyla örtbas edilmeye çalışılıyor. İşçi ölümleri kayıtsız, çocuk işçi ölümleri giderek artıyor. İSİG olmasaydı bu ölümler kamuoyundan gizlenecekti. Çocuk işçiliği artıyor. Çocuk işçiliği Türkiye'de 2 milyona yaklaşırken bu durumda çocuk iş cinayetleri de MESEM ile birlikte artmaya devam ediyor. İş güvenliği önlemleri patronlar tarafından alınması gerekir. İş güvenliği bir ekstra maliyet yükü olarak hesaplanmamalı, maliyet yükü olarak görülmemeli. Patronlar bu anlamda maliyet yükü gördükleri için iş güvenliğini almamakta. Çocuk işçiliği tamamen yasaklanmalı. Sanki Türkiye'de bir savaş var. Evet, bu savaşın tarafları da işçi sınıfı ve patronlardır. Bu anlamda işçi sınıfının yaşamak için örgütlenmesi, birlikte mücadele etmesi gerekir."

Yıllara göre iş cinayetleri verileri şu şekilde kaydedildi:

• 2014: Bin 886

• 2015: Bin 730

• 2016: Bin 970

• 2017: 2 bin 6

• 2018: Bin 923

• 2019: Bin 736

• 2020: 2 bin 427

• 2021: 2 bin 170

• 2022: Bin 843

• 2023: Bin 932

• 2024: Bin 897

• 2025: 2 bin 105

• 2026 ilk ayı: 146

• 2014-2026 yılları arasında en az 23 bin 771 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

• İşçilerin en az 1070’i çocuk.

• AKP’li yıllarda en az 36 bin 507 iş cinayetleriyle hayatını kaybetti.