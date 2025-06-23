Birkaç saatlik tören için 5 milyon TL harcadılar
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı ve sadece birkaç saat süren "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programının organizasyonu için yaklaşık 5 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.
OrmanGenelMüdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen ve sadece birkaç saat süren "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı için yapılan harcamanın bilançosu ortaya çıktı.
2 Haziran 2025’tarihinde, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı düzenlendi. Programa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Erdoğan'a, "Tabiatın Nefesi: Ormanların Öyküsü" isimli tablo hediye ettiği programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı'nın duasının ardından orman yangılarıyla mücadele edecek Orman Genel Müdürlüğü personeli görev yerlerine uğurlandı.
Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AKP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ise programın organizasyonu için 4 milyon 950 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.
İHALE, TARTIŞMALI 21/B MADDESİYLE YAPILDI
İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.
Bu madde kapsamındaki ihalelerin "adrese teslim" alımlara olanak sağladığı biliniyor.
Yaklaşık 5 milyon TL’lik ihalede sadece Altus Organizasyon Şirketi teklif verdi. İhaleyi alan ve iktidara yakınlığıyla tanınan şirketin "Gayriresmi sahibi"nin eski AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan olduğu iddia ediliyor.