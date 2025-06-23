Birkaç saatlik tören için 5 milyon TL harcadılar

OrmanGenelMüdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen ve sadece birkaç saat süren "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı için yapılan harcamanın bilançosu ortaya çıktı.

2 Haziran 2025’tarihinde, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı düzenlendi. Programa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Erdoğan'a, "Tabiatın Nefesi: Ormanların Öyküsü" isimli tablo hediye ettiği programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı'nın duasının ardından orman yangılarıyla mücadele edecek Orman Genel Müdürlüğü personeli görev yerlerine uğurlandı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AKP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ise programın organizasyonu için 4 milyon 950 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.