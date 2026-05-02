Birleşe birleşe kazanacağız

BirGün/Ankara

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla gerçekleşen 1 Mayıs kutlamasında, yurttaşlar emek, adalet ve özgürlük taleplerini güçlü sloganlarla dile getirdi. On binler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tandoğan'a çıkan sokakları doldurdu. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kitle, miting alanını doldurdu; çeşitli sloganlar sokaklarda yankılandı. Hak arama mücadelesi zaferle sonuçlanan Doruk Maden işçileri de 1 Mayıs’ta Ankara’daydı.

ÖĞRENCİLER YÜRÜDÜ

ODTÜ, Hacettepe, Ankara Üniversitesi öğrencileri kendi pankartlarıyla yürüyüşe katıldı. Mitinge sendikaların yanı sıra siyasi partiler SOL Parti, EMEP, CHP ve DEM Parti ile emekli dernekleri ve maden ocağına direnen Karakaya köylüleri katıldı. AKM önünde bir araya gelen yurttaşlar, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan’daki miting alanına yöneldi. Alanda, "Sömürüye, baskıya, karanlığa karşı mücadeleye, geleceğimizi vermeyecekler alacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız”, "Laik demokratik, bağımsız ülke kuracağız", "Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız bir ülke kuracağız" pankartları ve dövizleri yer aldı.

Kortejdeki yurttaşlar, "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Eğitimde şiddet istemiyoruz", "İsyan, devrim, özgürlük", "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarıyla yürüdü.

BARETLERLE ALANA GİRDİLER

1 Mayıs kutlaması için alana ilk giren, ödenmeyen maaşları ve tazminatları için başlattıkları direnişin 17'nci gününde kazanım sağlayan Doruk Madencilik işçileri oldu. Yürüyüş boyunca baretleri ile ses çıkaran işçiler “Holdinglerin halktan çaldıklarını geri alacağız. Çocuklarımızı cezaevlerine değil üniversiteye yollayacağız!” yazılı bir pankart açtı. İşçiler zaferle sonuçlanan direnişlerini ve 1 Mayıs mesajlarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

• İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra.

• Şu anda biz yani işçi olarak burada arkadaşlarımız olarak iki bayramı bir arada kutlamaktayız. Yani haklarımızın sözünü aldık. Çoğu da yattı maaşlarımızın. Ankara halkına bir borcumuz vardı. O borcu bugün ödemeye geldik. Ankara halkı Kurtuluş Parkı'nda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gece, gündüz bize destek çıktılar. Arkamızda durdular, yanımızda durdular. Biz de Ankara halkına teşekkür ve destek amaçlı, işçi bayramını kutlamak amaçlı geldik.

• 17 günlük zorlu bir süreç geçirdik haklarımız için, çocuklarımız için, emeklerimiz için. 1 Mayıs bizim zaferle sonuçlandığı için daha büyük bir coşkuyla buradayız. İnşallah bundan sonraki 1 Mayıslarda hiçbir emek arayışında bulunmaz hiç kimse. 1 Mayıs'a herkes hakkıyla girer. Mutluyuz. Bugün 1 Mayıs'ı kutlayacağız.

• İyi bir mücadeleydi. Dayanışmanın, direnmenin, birlik olmanın ne olduğunu Türkiye görmüştür. Eğer birlik olursak işçinin kazanamayacağı bir şey yoktur. Bir avuç holdingcilere hakkımızı yedirmeyeceğiz.

TUTUKLU GAZETECİLER UNUTULMADI

Tutuklu gazeteciler de unutulmadı. Gazeteciler, tutuklu meslektaşları Alican Uludağ, İsmail Arı, Pınar Gayıp ve Merdan Yanardağ’ın fotoğraflarıyla yürüdü. Alanda, 40 gündür cezaevinde tutulan BirGün Muhabiri İsmail Arı'nın da mesajı okundu. Arı, cezaevinden gönderdiği mesajında şunları yazdı: "Mesleğimi hangi dağ efkârlıysa orada olmak için aşkla, tutkuyla yaptım. Ezilenin sesi olmaya devam edeceğim. Benim sesim o duvarlarınızı aşacak. Alanları dolduran on binlere kucak dolusu sevgiler. Yaşasın 1 Mayıs!"