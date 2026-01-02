Birleşeceğiz, karanlık rejimi yeneceğiz

Hazırlayanlar: Öncü DURMUŞ

Mehmet Emin KURNAZ

Ülke siyasetinin en derin kırılma anlarının yaşandığı, rejimin kendini tahkim etmek için tüm kozlarını masaya sürdüğü bir yılı geride bıraktık. Milyonların nazarında meşruiyetini yitiren, halkın rızasını alacak bir hikayesi kalmayan iktidar, siyaseti ayak oyunlarıyla konsolide etmeye çalıştı. Ortadoğu’nun ABD ve Trump eliyle yeniden dizaynında rol kapmak isteyen AKP-MHP ittifakı, içeride de çözüm sürecini tüm yıl boyunca ana gündem maddelerinden biri haline getirdi. Gelinen noktada Suriye eksenine sıkışan süreç tıkandı. Meclis’te kurulan komisyon ise onca toplantının ardından raporlar hazırladı. Ancak raporlarda partilerin sürece dair yaklaşımlarının arasındaki makas farkı dikkat çekti.

Erdoğan’ın ABD ziyaretinde verdiği pozlar ve Trump’a tanınan ayrıcalıklar, iktidarın içeride kaybettiği meşruiyetini dışarıdan sağlama çabasının bir görüntüsü oldu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, “İstedikleri meşruiyeti onlara vereceğiz” cümlesi hafızalara kazınırken, “Türkiye için en doğru model Osmanlı” sözleri ise Türkiye’ye biçilen İslamcı, mezhepçi rol modelin en açık ifadesiydi.

Sandıktan umudunu kesen iktidar, dışarıdan da almayı umduğu destekle seçimsiz, sandıksız, muhalefetsiz bir rejim inşa etme arayışına girdi. Türkiye, 19 Mart’ta operasyonlarla uyandı. CHP’nin ön seçimde 15 milyondan fazla yurttaşın oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınarak tutuklandı. Ardından dalga dalga gelen operasyonlarla CHP’li belediye başkanları, İBB bürokratları hedef alındı. Operasyonlar Adana, Adıyaman, Antalya gibi illere de sıçrarken bu illerin CHP’li belediye başkanları da cezaevine girdi.

Bu süreçte iktidarın hesaba katmadığı bir başka gelişme yaşandı. 19 Mart günü İstanbul Üniversitesi öğrencileri polis barikatını aşarak Saraçhane’ye ulaştı. Öğrenciler, günlerce sürecek Saraçhane eylemlerinin fitilini ateşledi. Maltepe’de gerçekleşen miting ülke tarihinin en kitlesel toplanmalarından biri olurken ülkenin dört bir yanında milyonlar sokaklara ve meydanlara döküldü. Yandaş şirketler ve televizyon kanalları boykot edildi, liseliler, yaşam savunucuları, kadınlar, emekliler, işsizler kısacası toplumun hemen her kesimi rejime karşı itiraz bayrağını yükseltti. CHP de bu süreçte 77 miting gerçekleştirdi.

2025’in en kritik noktalarından biri de iktidar bloku içinde yaşanan kavganın dışarıya taşması oldu. Erdoğan sonrası rejimin rotasını nereye çevireceği, Bilal Erdoğan’ın mı yoksa aile dışından birinin mi başa geçeceği tartışmaları tansiyonu yükseltti. Medya önünde yaşanan kavga, gizlenemez boyutlara ulaştı. Bahçeli’nin hemen her grup toplantısında verdiği üstü kapalı mesajlar ise gerilimin başka bir ifadesiydi.

Geride bıraktığımız yılın en kısa özeti rejimin ister baskıyla ister çözüm tartışmalarıyla, kendini tahkim etmek için ne yaparsa yapsın karşısında bir halk barikatı ile karşılaşmış olmasıydı. Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik, doğanın talanı, kadın hakları gibi farklı taleplerle bir araya gelen milyonların ancak ortak ve birleşik bir mücadeleyle rejimi yenebileceği görüldü. Bu aynı zamanda 2026’nın siyaset ekseninin nereye oturması gerektiğinin ipuçlarını bizlere gösteriyor. Rejim kendini tahkim etmek için tüm imkanlarını kullanmaya devam edecek. İçine girdiğimiz yılda da iktidarın en yumuşak karnının birleşik bir toplumsal mücadeleyi örgütlemekten geçtiği unutulmamalı.

***

2025 TÜRKİYE’SİNİN DERİNLEŞEN YÖNETİM KRİZİ

Cangül ÖRNEK*

2025 yılı Türkiye tarihinde görülmemiş kırılmaların yaşandığı bir yıl oldu. Son yıllarda yoğunlaşan kurumsal çöküşün had safhasına ulaştığı, adaletin ötesinde hukuk nosyonunun yitirildiği, iktisadi çöküşün kuşakları etkileyecek bir geri düşüşe yol açtığı dağılmış bir ülke tablosu var karşımızda. Bu tabloda devletin kurumlarına duyulan güven erimiş; devlet temel hizmet alanlarının her birinde, başta eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri olmak üzere, asgari insani standartları sağlamanın çok gerisine düşmüş durumda. Cumhuriyet tarihinde ilk kez her yeni kuşak bir öncekinden mutlak olarak daha kötü koşullarda, daha güvencesiz ve geleceksiz bir yaşama mahkum ediliyor.

Türkiye’de bir iktidar boşluğu olmasa da artık açık bir yönetim krizi var. Bu kriz daha fazla zor, daha fazla kişi kültü, daha fazla yarı-monarşik yönetim taktiğiyle idare edilmeye çalışılıyor. Bu süreklileşmiş yönetim krizi, toplumu her an bir yerlerden patlak verebilen büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Hiçbir sorun ciddiyetle sürdürülen bir kamusal tartışmanın konusu olamıyor, bu sorunlarla ilgili olarak yöneticilere hesap sorulamıyor ve dolayısıyla köklü bir iyileştirme gündeme gelemiyor. Bunun yerine baskı ile tartışma susturuluyor ya da patlak veren kriz, büyük bir yönetim zaifiyeti görüntüsü oluştaracaksa basın susturularak sorun bilinmez kılınmaya çalışılıyor. Diğer bir deyişle, 2025’te yaşananların bir kez daha

gösterdiği gibi, Türkiye’de artık hiçbir sorun çözülmüyor.

Tam da bu yönetim krizi nedeniyle, 2025’in son aylarına iktidar alanını teşkil eden ya da bu alana eklemlenen farklı aktörler, siyasi bir hedef ya da program barındırmayan bir itiş kakış içinde birbirlerine yönelik sert tasfiye hamlelerine girişiyorlar. İktidarın bu haliyle çözüm üretme projeksiyonunu ve gelecek vizyonunu tamamen kaybetmiş olduğunun anlaşıldığı bir yılı geride bırakıyoruz. İşin en önemli tarafı ise Türkiye toplumunun da bunu bu netlikle hissediyor, hatta biliyor oluşu. Ancak bu bilme halinin çıkış için tek başına yeterli olmadığı, hatta kaygı ve umutsuzluk derinleştikçe daha baskıcı siyasi yönelimlerin desteklenmesine yol açabileceği de gözden kaçırılmamalı.

SİYASİ RAKİBİN TASFİYESİ

Cumhurbaşkanının tek birleştirici tutkal olarak sistemin merkezinde durduğu bir ilişkiler ağı olarak iktidar, bu makamı her ne pahasına olursa olsun elde tutmayı, tek “dava” olarak benimsemiş bulunuyor.

Böyle bir ortamda iktidarda kalabilmenin yolu, öncelikle siyasal alanda alternatif siyasi güçlerin zor yoluyla devre dışı bırakılmasından geçiyor. 2025 Türkiye’sinde iktidarın bu yöndeki siyasi tasfiye hamleleri, büyük oranda yargı erkini araçsallaştırarak hayata geçirildi.

Bu yolda, öncelikle yurttaşlık haklarının başında gelen seçme ve seçilme hakkının fiilen büyük oranda ortadan kaldırılması göze alındı.

Mart 2025’te tanık olduğumuz İBB operasyonu ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak yarıştan düşürülmeye çalışılmasının bu bağlamda yorumlanması gerektiği konusunda neredeyse herkes hemfikir. İktidarı bu operasyona yönlendiren ve onlar açısından kırılma anı teşkil eden gelişmenin 2024 yılındaki yerel seçim yenilgisi olduğu da biliniyor. İktidardan düşmeyi göze alarak bir olağan muhalefet partisi gibi davranması mümkün olmayacak kadar siyasal parti olmaktan uzaklaşmış bir yapıdan bahsediyoruz. 2024 seçimlerinde AKP’nin ikinci parti konumuna gerilemesinin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybedebileceğinin ortaya çıkması, İmamoğlu’na

karşı bir süredir devam etmekte olan operasyonun 2025 yılının ilk aylarından

itibaren sertleşmesine yol açtı.

Bu saldırı karşısında halkın gösterdiği direnişin beklenenden daha canlı ve görkemli oluşu, iktidarı geçici olarak daha radikal adımlar atmaktan alıkoymuş olsa da, direniş sürecin genel yönelimini değiştirmeye yetmedi.

Kurultayları yargıya taşıyarak anamuhalefet partisi CHP’nin iç gerilimlerle kıpırdayamaz hale gelmesi, hatta parti yönetiminin iktidarın tercih ettiği ekibe verilerek partinin siyasi olarak tasfiyesi amaçlandı. Ancak bu yolda sonuna kadar gidilemedi. Buradaki duraksamanın bir nedeni halk tepkisiyken, esas nedeni bu kadar büyük bir toplumsal kesimi iyi kötü sistemin içinde tutan bir siyasetin tasfiyesinin yaratacağı boşluğu yönetme kabiliyetinin ve araçlarının iktidar cenahında bulunmamasıydı. Bu nedenle, CHP’nin süreklileşmiş bir baskı altında ve savunma pozisyonunda tutulması amaçlandı. Bunda kısmi bir başarı sağlandı; CHP yönetiminin bu kuşatmayı aşacak siyasal ve iktisadi başlıklarla daha geniş bir toplumsal tabanla buluşması büyük oranda engellenmiş oldu.

CHP açısından tabloya bakıldığında iktidarın ağır saldırısı karşısında direncin örgütlenmesi bakımından başarılı olunduğu ancak iktidarın altındaki toprağı tamamen kaydıracak radikal siyasi ve ekonomik çıkışların yapılamadığı bir dönem geride bırakıldı. İkincisinde CHP’nin politika yapıcı kadrosunun büyük ölçüde, dünyanın ve Türkiye’nin bugünkü düzeninden kopmayı reddedemeyen isimlerden oluşması rol oynadı. Sonuç olarak siyasi söylemdeki haklı sertlik ve radikalizm, iktisat politikalarında ya da dış politika gibi temel başlıklarda karşılık bulamadı. CHP’nin yeni programı da bu tutumu tescillemiş oldu.

SÜREÇ

2025 yılına damgasını vuran bir diğer siyasal gelişme Cumhur ittifakı ile Kürt hareketinin siyasi aktörleri arasında yürütülen “çözüm süreci”ydi. Suriye’deki iktidar değişikliği sonrası bölgede oluşan yeni dengeler ile içeride yerel seçimlerin yarattığı yeni siyasal tablo karşısında bir çıkış olarak tasarlanan bu ikinci çözüm sürecinin nereye varacağı, henüz netlik kazanmış değil. Belirsizliğin ana kaynağı, pek çok kişinin de dile getirdiği gibi, Suriye’deki Kürt yönetiminin merkezi iktidara ne tür bir modelle entegre olacağı sorusunun henüz yanıtlanmamış olması. Ancak bu belirsizlik, içeride sürecin geleceğine dair kestirimlerde bulunmanın önünde engel değil. Zira bugün çözüm sürecinin üstüne oturduğu siyasal zemin ve sürecin bugüne kadar net şekilde ortaya çıkan sınırları, bazı temel tespitler yapmayı mümkün kılıyor.

Sürecin daha fazla demokrasi ve farklı kökenden tüm yurttaşlar için daha fazla hak ve özgürlük getireceği beklentisi, bugün iktidarın yönetme stratejisi düşünüldüğünde gerçekçi değil. Bu strateji, hedef olarak iktidarı korumayı merkeze koyarken yöntem olarak ise salt kontrol ve baskıya dayanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye’de köklü bir siyasal değişiklik olmazsa, yurttaşların yurttaşlık statüsünün altını oyacak yeni iktidar hamleleri görmek şaşırtıcı olmayacak. Bu koşullarda Kürtler için “eşit yurttaşlık” ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi mümkün değil. 2025 sona ererken partilerin süreçle ilgili öneri ve yol haritalarını sergileyen raporları da bu tespiti doğruluyor.

Diğer bir deyişle, sürecin Türkiye’de Kürt sorunun çözümüne yönelik önemli bir aşama olarak görülmesi mümkün değil. En kolay çözülebilecek anadil sorununun bile çözülmesi söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Ancak yine de süreç bazı açılardan tarihi öneme sahip. İlk olarak, Türkiye içinde silahlı mücadelenin başarısızlığının kabul edilmiş olması önemli bir dönüm noktası. Her durumda, Türkiye içinde silah bırakılması çok önemli bir gelişme. İleriki süreçte Kürt hareketinin yeniden şekillendiğini, hareketin tabanında yeni siyasi eğilimlerin ortaya çıktığını gözlemleyeceğimizi düşünmek yanlış olmayacaktır.

2026’YA GİRERKEN

Türkiye halkı 2026’ya her açıdan bir enkazın içinde giriyor. Bu enkaz halinde umudun tek kaynağı, Türkiye’nin AKP iktidarının kolaylıkla yönetemeyeceği kadar zengin dinamiklere sahip bir ülke olma özelliğini koruyor olması. Yirmi yıldır çok çeşitli fazlardan geçen yanıltma, bastırma ve sindirme politikalarına rağmen ülkenin Cumhuriyetçi birikimi teslim olmadığını geçtiğimiz yıl pek çok örnekte gösterdi. Ama belki en önemlisi gençliğin, yaşanan adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında ne kadar tepkili olduğunu göstermesiydi.

2026 onların yılı olsun ve çocuklar MESEM’lerde katledilmesin!

* Siyaset Bilimci

***

BİR ANNUS HORRİBİLİS OLARAK 2025

Onur Alp YILMAZ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 1992 yılına atfen yaptığı konuşmada Annus Horribilis (korkunç yıl) ifadesini kullanmıştı. O yıl Windsor Sarayı’nda yangın çıkmış, Kraliyet ailesi bir dizi skandal ve aile içi krizler yaşamıştı. Bunun ardından bu ifade, krizler, kayıplar, skandallar, ekonomik çöküş ve sarsıntılarla geçen yıllar için sıkça kullanılan bir metafora dönüştü.

2025 yılına şöyle bir dönüp baktığımızda sanırım Annus Horribilis ifadesini fazlasıyla hak eden bir yıl görürüz. Rekor sıcaklıklar, felaketlerle iklim krizinin etkilerinin hem arttığı hem de ziyadesiyle görünür olduğu, savaşlar ve insani krizlerin derinleştiği, küresel ölçekte iktisadi kırılganlığın arttığı, sosyal ve politik gerilimlerin yükseldiği ve tüm bunların sonucunda göç baskısının arttığı kasvetli bir yıl geçirdik.

Meseleye içeriden baktığımızda da farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek güç. Türkiye açısından ekonomik kırılganlığın sürdüğü ve yurttaşların borç yükünün arttığı, bankalara bireysel kredi ya da kart borcu olan 42 milyon kişiyle yetişkin nüfusun önemli bir bölümünün borç sarmalına sokulduğu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının tutuklanıp, ana muhalefet partisinin kapatılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılarak sandığın üzerine yeni bir yargı vesayeti katmanının bindirildiği, Kartalkaya’da denetimsizlik ve cezasızlık kültürü sonucunda bir otelde 70’ten fazla yurttaşın yanarak can verdiği, yaz aylarında orman yangınlarıyla on binlerce hektarlık alanın kül olduğu ve buna eşlik eden kuraklık-su kriziyle büyükşehirlerin musluklarına kadar dayanan bir iklim krizinin kalıcılaştığı bir yıldan söz ediyoruz.

PEKİ, BU KASVETLİ HAVANIN SEBEBİ NEDİR?

Bir süredir, “Berlin Duvarının yıkılışı, Sovyetlerin çöküşüyle beraber ortaya çıkan tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçecek miyiz geçmeyecek miyiz?” sorusuyla muhatap olduğumuz bir dönemin içindeydik. Artık burayı aştık. Bunu hem Putin’in akıl hocası Dugin’in yazdıklarında hem de Trump’ın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde (NSS) görüyoruz. Dugin bize dünyanın 1990 öncesinde olduğu gibi çift kutupluluğa da değil, çok kutupluluğa gittiğini söylüyor. Bunu şöyle bloklar öngörerek yapıyor: Rusya, Çin, İslam dünyası, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika.

Amerika liderliğindeki Batı dünyası ise yukarıdaki sorunun tartışıldığı dönemde çok kutupluluğa gidişe karşı bir direnç oluşturma kaygısı içindeydi. Ancak Trump’ın NSS’sine bakıldığında bu anlayıştaki değişim göze çarpıyor: Tek kutuplu dünyanın tek gücü olma iddiasından, çok kutuplu dünyanın varlığını kabul edip bu yeni düzende en güçlü olma iddiasına geçiş. Trump, bunun için önce Amerika kıtasının “güvenliğini” sağlamayı ve Çin ile Rusya’yı kıtadan uzak tutmayı önceliyor. Yani ABD, küresel sistemin garantörlüğünden vazgeçiyor. Bunun doğal sonucu olarak da kurucusu, destekleyicisi ve finansörü olduğu tüm uluslararası kurumları tartışmaya açıyor. Dolayısıyla NATO ve AB artık “ABD’nin doğal yükümlülüğü” değil, kendi savunmasını finanse etmesi gereken aktörler olarak konumlanıyor.

Bu, Trump’ın Avrupa aşırı sağıyla kurduğu ideolojik ortaklığın da mahiyetini oluşturuyor. “Egemenlik, ahlakçılık, tersine göç, güç ve boyun eğdirici barış” temelinde şekillenen bu ortaklık, “millî-muhafazakâr enternasyonal”i güçlendirecek bir zemin yaratıyor.

Dolayısıyla uluslararası kural ve kurumların tanınmadığı, yetersiz kaldığı bir küresel anarşi halinin içindeyiz. Tüm bu kasvetin nedeni de bu. Üstelik bu kasvetin içinde henüz cevabını bilmediğimiz kritik sorularla karşı karşıyayız: Buradan bir düzen çıkacak mı? Yeniden görece uluslararası barış durumuna geçebilecek miyiz? Bu yeni dünyanın kuralları ne olacak? Bu sorular cevap bulana kadar öngörülemezlik ve gelecek kaygısı içinde yaşamaya devam edeceğiz.

Bu küresel geçiş döneminin bir diğer cephesi ise ekonomik sistemin bizzat kendi içinde yaşadığı kırılmada gizli. 1990 sonrası dünyanın üzerine kurulduğu neoliberal model; devletin geri çekildiği, sermayenin serbest dolaşımının kutsandığı, emeğin ise vize uygulamasıyla hareketsiz bırakılıp, yerinde tutulup daha kolay ve ucuz sömürülebilir hâle getirildiği bir düzen tahayyülüydü. Bugün artık bu düzen çatırdıyor. Yerine geçen şey ise piyasa “ilkeleri”yle değil, tekelci şirket mantığıyla çalışan, rekabet yerine hiyerarşi ve bağlılık ilişkisi yaratan yeni bir iktisadi mantık, yani tekno-feodalizm.

Bu yeni düzende artık sermaye, fabrika ya da banka gibi bildik kurumlarda değil; platformlarda birikiyor. Haberleşmek, çalışmak, bir ürün satmak, hatta duygusal bir hâli ifade etmek bile belirli platformlara çarpmadan namümkün. İnsanlar, mahremiyetiyle, dikkatiyle ve verisiyle bu yapıları ayakta tutuyor.

Bu nedenle sistemin ürettiği eşitsizlik, artık eskisi gibi çıplak bir patron–işçi karşıtlığı üzerinden görünür olmuyor; kültürel kutuplaşma, kimlik kavgası, yaşam tarzı gerilimi ve ahlaki alarmizmle maskeleniyor. Eşitsizlik büyüdükçe ırkçılık, cinsiyetçilik, kültür savaşları ve göçmen karşıtlığı aynı anda hem yükseliyor hem yükseltiliyor. Çünkü insanlar kendilerini ne kadar güçsüz hissederse, kendilerini güçlü hissedecekleri başka bir yer arıyorlar. Sınıfsal basamağa basamadığında, basacak başka bir zemin arıyorlar. Tam da bu yüzden sınıf kavgası, kavramsal olarak yer değiştirilip “kültür savaşı”na çevriliyor. Tekelleşen sermaye bu gerçek çelişkinin görünür olmasını istemiyor ve onu görünmez kılmak için kitleleri kültürel siperlerinin arkasına itiyor. “Tehlike göçmendedir, aile yapınıza saldırı altında, düşman sizinle aynı sokakta değil sınırın ötesindedir” propagandası hep bu anlayışın uzantısı. Ya da malum platformda her konunun mutlaka eşcinselliğe gelmesi de öyle… Böylece öfke, sömürüyü yaratan gerçek aktöre değil, sistemin sunduğu sembolik düşmanlara yöneliyor.

Peki, bu şirketler bu kadar geniş bir manevra alanına nasıl sahip oluyor? Normal şartlarda tekelleşen bu şirketlerin liberal rekabet hukukuna tabi olup bölünmeleri ve birbirleriyle rekabet etmeleri beklenirdi. Yine, biraz daha sosyal demokrat bir yönelimde bu gelirlerin servet vergisi yoluyla kamuya aktarılması öngörülürdü. Ancak bugün siyasal iktidarlar bu büyüklükteki yapıları yanına alıyor, onları oyunun parçası yapıyor, ellerindeki verileri seçim kampanyası için kullanıyor, propagandalarını finanse ettiriyor, halkı manipüle edecek her nevi bilgi kaynağını satın aldırıyor… Onlar da bu siyasal desteğin karşılığında regülasyonlardan muafiyet kazanıyor. Öyle ki, ABD’de seçimlerde Trump’ın kampanyasına açıktan destek veriyor, Avrupa’da ise aşırı sağ partilerin dijital rüzgârını örgütleyerek onların önünü açıyorlar. Yani Cem Yılmaz’ın meşhur reklam filminde olduğu gibi mesele “tamamen duygusal”.

2025’te Türkiye’de yaşananları da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Uzun yıllar boyunca “piyasa rasyonalitesi” denen şey hukukun asgari güvenceleri, mülkiyet hakkı ve öngörülebilirlik otoriterleşmenin dış sınırıydı. Çünkü küresel kapitalist düzenin işleyişi bunu zorunlu kılıyordu. Şimdi bu çerçeve yok. Dünya artık bloklar hâlinde değil; parçalı, güvenlik odaklı ve ulusal çıkar refleksiyle işliyor. Öyle ki ülkelerin toplam yıllık güvenlik harcamaları 1,2 trilyon dolardan 6 trilyon dolara çıkmış durumda. Bu da otoriter rejimlere, geçmişte sahip olmadıkları ölçüde geniş bir manevra alanı sunuyor.

Türkiye’de iktidar da tam olarak buraya yerleşiyor. Önceki düzenin amentüsü olan mülkiyet hakkını dahi tanımayan iktidarın bu refleksine karşı liberal-demokratik Batı’nın iktidarı izole etmesi beklenirken, iktidar ise tersine bir hamleyle askerî kapasiteyi sembolik bir tarifle adeta doğal kaynak gibi kullanarak Batı’nın güvenlik ihtiyacına eklemleyerek baskıyı bertaraf ediyor. Böylece içeride rejimin finansmanı, mülkiyet ilişkilerinin yeniden dağıtılması ve sadakat temelli yeni bir sermaye sınıfı

kurulması mümkün oluyor.

İktidar kaynağı yerin altında değil, ordunun gücünde, güvenlik kartında bulmuşken “Türkiye Azerbaycan gibi kalıtsal bir otoriterlik olamaz çünkü doğal kaynağı yok” rahatlığı karşılığı olmayan bir konfor alanı. Buna rağmen Türkiye hâlâ büyük bir kesim tarafından, “Piyasa bir yerde dur der”, “Batı buna izin vermez”, “Ekonomi buna dayanmaz” gibi reflekslerle okunuyor. Bunun emperyalizme bakıştaki sorunlarını bir tarafa koysak dahi, pratik olarak da artık böyle bir duvar ya da fren mekanizması yok.

Sözün özü, 2025, yıllardır biriken pek çok şeyin sonucunda ‘yeni dünya düzeni’nden bir ‘dünya düzensizliği’ne geçişin miladıydı. Türkiye’de de rejimin konsolidasyonu açısından kritik bir kavşaktı. Bu yönüyle tartışmasız bir annus horribilis idi. Ancak bu anarşik küresel düzende dünyayı iyi anlamazsak, her şeyi kendimizden beklemezsek, kendi gücümüzü kavramazsak, kolektif gücümüzün neden yapay kavgalarla parçalandığını idrak etmezsek daha nice annus horribilislar yaşayacağımızı da anlamamız gerekiyor.

Tüm karanlığına rağmen, yeni yıl yeni bir başlangıç ihtimalidir.

O ihtimale yaslanarak, şu dilekle bitiriyorum:

2026, korkunun değil; idrakın, dayanışmanın ve yeniden başlama cesaretinin yılı olsun.

* Siyaset Bilimci

***

2025 TÜRKİYE SİYASETİ

27 Şubat

Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısı yaptı.

18 Mart

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal etti.

19 Mart

“19 Mart Operasyonları” kapsamında Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce muhalefet figürü yolsuzluk, suç örgütü ve terör iddialarıyla gözaltına alındı.

23 Mart

CHP’nin ön seçimde 15 milyondan fazla oyla belirlediği Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu tutuklandı. Operasyonlar ülke geneline yayıldı.

Mart-Nisan

Protestolar tüm ülkeye yayıldı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Gençlik hareketleri kampüslerden mahallelere sürecin ana taşıyıcısı oldu.

5-7 Mayıs

PKK, olağanüstü kongresinde fesih ve silah bırakma kararı aldı.

11 Temmuz

PKK, Süleymaniye’de düzenlenen sembolik törenle silah bırakma sürecini başlattı.

2 Eylül

CHP’nin İstanbul İl Kongresi davasında yönetim görevden alındı. Eski CHP il başkanlarından Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

25 Eylül

Erdoğan–Trump zirvesi Beyaz Saray’da yapıldı. Türkiye, ABD ile 20 yıllık LNG anlaşması imzaladı; Boeing’e büyük uçak siparişleri verildi.

24 Ekim

CHP’nin 2023 Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava “konusuz” kaldığı gerekçesiyle reddedildi.

27 Ekim

İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘‘siyasal casusluk’’ soruşturması kapsamında tutuklandı. TELE1’e kayyum atandı.

11 Kasım

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi.

25 Kasım

İBB soruşturmasına ilişkin yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame kabul edildi. İmamoğlu hakkında binlerce

yıl hapis istemiyle dava süreci başladı.

28-29 Kasım

CHP 39. Olağan Kurultayı yapıldı; Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

YIL BOYUNCA

Yeni anayasa tartışmaları Cumhur İttifakı öncülüğünde sürdü.

Mecliste infaz düzenlemeleri, Cumhurbaşkanı’na yeni yetkiler, vergi yasaları ve bütçe görüşmeleri gündeme geldi.

“Türk-Kürt-Arap/İslam ittifakı” ve yeni Osmanlıcı yönelim tartışmaları öne çıktı.

İktidar, CHP ve Özgür Özel’i rejimle uzlaşmaya çağıran siyasi hamlelerini sürdürdü.

Son bir yılda gericilerin, laikliğe yönelik saldırıları da arttı. Bunlardan birkaçı ise şu şekilde:

1 Ocak 2025’te gerici gruplar Filistin bahanesiyle Galata’da hilafet bayrakları ile yürüyüş düzenledi.

Mart 2025’te Saraçhane eylemleri sırasında Saraçhane Meydanı yakınlarında bulunan Şehzadebaşı Camii önünde toplanan İBDA-C’li bir grup, tekbir getirerek “Cenk, cihat, şehadet” sloganları attı. Polis gruba müdahale etmedi.

Haziran 2025’te LeMan dergisindeki bir karikatürde Muhammed Peygamber ve Musa Peygamber’in tasvir edildiği iddiasıyla İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği’nin çağrısıyla toplanan bir grup dergi binasına saldırdı.

30 Aralık’ta IŞİD’e yönelik Yalova’da gerçekleşen operasyon çatışmaya dönüştü. Yılbaşında saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söylenen IŞİD’lilere düzenlenen operasyon sonrası çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti.





