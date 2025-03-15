Birleşerek haklarımızı ve emeğimizi alacağız

Emek Servisi

İstanbul Tuzla’da DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikasına üye 14 Kuzey Star Tersane işçisi 5 Mart’tan bu yana ocak ayı ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için direnişte. İşçiler talepleri için kule vincinde, çalıştıkları firma önünde mücadelelerini sürdürürken, destekçileri de işçileri yalnız bırakmıyor.

Dün DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, işçileri ziyarete giderek dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, “DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası adına söylüyorum, sonuna kadar sizlerin yanınızda olacağız. İşçi arkadaşlarımızın alın terinin karşılığının tek bir kuruşunu ne o haram yiyici taşerona bırakırız ne de taşeronlaştırma yoluyla kârlarına kâr katan tersane işverenlerine bırakırız. Verdiğiniz bu mücadeleden dolayı hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu. Kuzey Star işçileri ise “Haklarımızı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Birleşerek kazanacağız” dedi.