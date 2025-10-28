Birleşerek yeneceğiz

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticiler, AKP iktidara karşı ‘Emek, Toprak ve Memleket için’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Üreticiyi tefeci ve tüccarların eline bırakan, üretimi destekleyen politikalar yerine sermayenin sırtını sıvazlayan Saray rejimine karşı bir araya gelen üreticiler iktidarı değiştirme çağrısında bulundu.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen üreticiler, buradan şehrin içerisinde bulunan Plevne Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. SOL Parti’nin ülke genelinde başlattığı yürüyüşler doğrultusunda üreticilerin bir araya gelmesiyle düzenlenen yürüyüşe, EMEP, CHP, Tüm Emeklilerin Sendikası, Fatsa Doğa Çevreyi Derneği, Ordu Çevre Derneği gibi birçok siyasi parti ve emek meslek örgütü de destek verdi.

Yürüyüş boyunca ‘AKP mezara halk iktidara’, ‘Üreten biziz yöneten de biz olacağız’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganları atıldı. Kitlesel geçen yürüyüşte, bölgede yer alan her köyden yürüyüşe destek veren üreticiler kendi pankartlarının arkasında iktidara tepkilerini gösterdi.

Yürüyüş Düzenleme Kurulu adına konuşan Ahmet Özdemir, “Bugün ülkenin tüm toplumsal kesimleri bu iktidara bulunduğu her alandan tepkilerini gösteriyor. Üreticiler, gün gün öfkelerini biriktiriyor. İşçiler, asgari ücretle emekliler 16 bin TL ile hayatlarını kazanmaya çalışıyor. Gelecekleri çalınan gençler özellikle 19 Mart Darbesi’nden sonra barikatları aşmanın da rüzgârı ile gelecekleri için mücadeleyi yükseltiyor. Kadınlar gerici rejime karşı yaşam hakları için isyanlarını yükseltiyor. Yani ülkenin tüm toplumsal kesimleri ayakta, bu iktidarı değiştirip, gerici rejimi yıkıp ülkenin geleceğini kurmanın iradesini gösteriyor” dedi.

SORUMLU ‘TEK ADAM’

Özdemir’in ardından söz alan SOL Parti PM Üyesi Mert Ünal da ülkenin en temel probleminin tek adam rejimi olduğunu söyledi. Ünal şöyle konuştu: “Bu ülkenin temel bir problemi var. Bu ülke tek adam rejimiyle yönetiliyor. Tek bir tane adam her şeyden anladığını iddia ediyor. Sanayiden, iç politikadan, dış politikadan, kadından, gençlikten anladığını iddia ediyor. Tüm bunlardan sadece ama sadece kendisinin anladığını iddia ediyor. Aynı adam tarımdan da ben anlarım diyor. Hukuktan da ekonomiden de ben anlarım diyor. Bildiğiniz üzere bu tek adam rejimi geçtiğimiz günlerde bu ülkenin demokrasisine bir darbe daha vurdu. Gazeteci Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’yla bir casusluk operasyonu ile tutuklandılar. Bu tek adam rejimi kaybedeceği seçime bile girmemeye karar vermiş, kaybettiği adamı bile içeri attıracak kadar gözünü kan bürümüştür. Ve biz, bu tek adam rejimini ancak birlikte mücadele edersek yenebiliriz. Ancak emekçilerin birleşik mücadeleleri onları yenebiliriz. Ve buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Tüm üreticileri kooperatiflerde birleşmeye, mücadele etmeye davet ediyoruz.”

Yürüyüşte üreticiler taleplerini de sıraladı. Yapılan açıklama şöyle:

• Kokarca istilası ile karşı karşıya bulunan, zirai don felaketi yaşamış bölgemiz Afet Bölgesi ilan edilmelidir.

• Kokarca istilası ve zirai don nedeniyle üreticilerin yaşadığı tüm zararlar devlet eliyle tanzim edilmelidir.

• Kokarca ile mücadele için devlet bir seferberlik başlatmalı; kamu imkanları, kokarca ile doğal yollardan mücadele için kullanılmalıdır.

• Çiftçinin Ziraat Bankası borçları ertelenmelidir.

• Topraklarımız üzerindeki işgalci olan ve emeğimizi sömüren Ferrero kovulmalıdır.

• Üretici kooperatifleri, üreticinin söz ve karar sahibi olduğu bir anlayışla yeniden kurulmalıdır.