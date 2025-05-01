Birleşerek yürümenin tam zamanı

POLİTİKA SERVİSİ

Halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan, eğitim başta olmak üzere bütün bir toplumsal yaşamı gericilik kıskacına hapseden, rant ve talanla ülkeyi yağmalayan Saray rejimine karşı milyonlar bugün meydanları dolduruyor.

İşçiler, memurlar, işsizler, gençler, kadınlar, yaşam savunucuları kısacası toplumun tüm kesimleri, AKP ve MHP iktidarının yarattığı yağma ve talana dur demek, Saray rejimine karşı çıkmak için 1 Mayıs alanlarında tek ses olacak.

Bu yılki 1 Mayıs, 19 Mart darbesinin yarattığı itiraz dalgası ve toplumsal muhalefetin estirdiği rüzgarla iktidarı her zamankinden daha fazla panikletti. 1 Mayıs’a günler kala Ankara, İstanbul ve İzmir’de operasyonlar ve gözaltı furyası yaşandı. Ülkeyi her alanda uçuruma sürükleyen bu kötülük rejiminin korkusu ise boşa değil. Erdoğan’ı ölene dek başkanlık koltuğunda tutmak, sandığın formaliteden kurulduğu, muhalefetin tamamen etkisiz hale getirildiği, kurumsallaşmış bir rejim hedefleniyor. Ancak iktidarın hiç hesaba katmadığı milyonlar bu oyun planını bozdu. İBB’ye yönelik operasyonların hemen ardından başlayan itiraz dalgası kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin polis barikatını aşması ilk kıvılcımı çaktı. Saraçhane’de günlerce bir araya gelen, Maltepe’de sel olup akan milyonlar siyasetin pusulasını döndürdü. Üniversitelerde, kampüslerde ders boykotu yapılırken, parklarda forumlar gerçekleştirildi. Ülke geneline yayılan boykot, yaratıcı besteler, pankart ve sloganlar, bambaşka bir direniş hikayesi yazdı.

Bugünün BirGün'ü

MİLYONLAR TEK SES OLDU

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Denizli, Eskişehir gibi illerin yanı sıra AKP’nin ve sağın kalesi olarak görülen Trabzon, Rize, Sakarya, Konya, Çorum, Yozgat, Antep gibi illerde de on binler sokaklara döküldü. Traktörleriyle eylem yapan çiftçilerden okullarında öğretmenlerine sahip çıkan lise öğrencilerine dek tüm ülke ayağa kalktı. İktidarın yoksullaştırdığı, gericilikle kuşattığı, baskı ve yargı sopasıyla susturmaya çalıştığı milyonların ortak noktası ise bugünkü Saray rejimine karşı birleşmiş olmaları. Yok sayılan kadınlar, gelecekleri çalınan gençler, sefalet ücretine mahkum edilen emekliler, sayısı her geçen gün artan işsizler, 22 bin 102 liraya geçinmek zorunda bırakılan işçiler, diplomalarının hükmü kalmadığını gören üniversiteliler kısacası rejimin hedefinde olan tüm kesimler iktidarın en çok korktuğu şeyi başardı. Milyonlar iktidarın tüm yıkıcı politikalarına karşı tek ses olmayı başardı.

KORKU DUVARI ÇOKTAN AŞILDI

Krizlerle boğuşan Saray rejimi ise hiçbir konuda toplumun rızasını almayı başaramadı. Ne İBB operasyonları konusunda halkı ikna edebildi ne de kimseyi ekonomik krizin biteceğine inandırabildi. Azınlık hale düşen rejim, ömrünü uzatmak için yargı sopasını, polis gücünü, yandaş medyayı, RTÜK’ü kısacası devletin tüm imkanlarını seferber etti. Buna rağmen korku duvarlarını aşan milyonlar iktidara “korkmuyoruz” mesajını en net biçimde verirken aynı zamanda tüm ülkeye başka bir siyaset yapma biçimini gösterdi. Halk siyasetin gerçek öznesinin kendisi olduğunu hatırlatarak bu rejimden kurtulmanın reçetesini de kendisi yazdı. Toplumun fay hatlarında biriken enerji adeta yıkıcı bir depreme dönüştü. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, liselisiyle halkın aştığı yol, Saray yönetimi için vaktin sona erdiğini gösterdi. Hem kitle hem de moral üstünlüğünü elde eden toplumsal muhalefet 19 Mart’tan aldığı bu güçle bugün ülkenin dört bir yanından Saray rejimini istemediğini en güçlü şekilde haykıracak.

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DİRENİŞİN YOLUNU AYDINLATAN MİRAS

1 Mayıs uzun yıllardır olduğu gibi işçilerin, öğrencilerin, kadınların ve hak mücadelesi veren tüm kesinlerin 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin ve hak mücadelesi veren milyonların ortak dilidir. Ne yalnızca bir bayramdır, ne de geçmişte kalmış bir anma; 1 Mayıs, bugün hâlâ devam eden bir arayışın, eşitliğe, adalete ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına duyulan özlemin tarihsel izidir.

• Bir Direnişin Doğuşu

1886’da Amerika’da 1 Mayıs günü yüz binlerce işçi iş bırakarak sokaklara çıktı. Chicago’daki grev sırasında polis ateşiyle işçiler öldürüldü; protestoda patlayan bomba gerekçe gösterilerek sekiz işçi lideri tutuklandı, dört tanesi idam edildi.

• Türkiye’de Ayak İzleri

Osmanlı’da işçi hareketleri Tanzimat’la birlikte görünür hale geldi. 1909’da Selanik’te düzenlenen ilk 1 Mayıs gösterileri, Anadolu’ya da yayıldı. Dört dilde bildiriler yayımlandı.

• Taksim’de Tarih Yazılıyor

Türkiye işçi sınıfı, 1970’lerin ortasında tarihsel bir dönemece girdi. DİSK’in öncülüğünde, 1976’da ilk defa yüz binlerce işçi, öğrenci ve emekçi Taksim Meydanı’nı doldurdu.

• 1977: Kanla Yazıldı

1977’deki 1 Mayıs mitinginde Kazancı Yokuşu’nda sıkışan kalabalığın üzerine beyaz bir arabadan otomatik silahlarla ateş açıldı. En az 34 insan yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

• 12 Eylül Sonrası Sessizlik

1980den sonra 1 Mayıs yasaklandı, sendikalar kapatıldı.

1989’da Taksim yine karanlık sahnelere tanık oldu. İİşçi Mehmet Akif Dalcı polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

• 1996: 90’lar Karanlığında

12 Eylül sonrası ilk en kitlesel 1 Mayıs, 1996’da Kadıköy’de gerçekleşti. Polis, miting girişinde Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent’i doğrudan ateş ederek katletti.

• Taksim ve Yasaklar

2010’dan itibaren 3 yıl 1 Mayıs Taksim’de kutlandı. Ancak Taksim üzerindeki yasaklar yeniden gündeme geldi. Gezi Direnişi’yle birlikte bu hafıza yeni kuşaklara aktarıldı.

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ÜLKENİN HER YERİ 1 MAYIS

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde etkinlikler düzenleyecek. Bazı illerdeki programlar şöyle:

• İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından ‘‘Biz kazanacağız’’ sloganıyla yapılan çağrıyla kutlamalar Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.

• Ankara

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ATO tarafından yapılan çağrısıyla saat 12:30'da Tandoğan Meydanı'nda buluşulacak.

• İzmir

Türk-İş, DİSK, KESK, İzmir Barosu, TMMOB ve İzmir Tabip Odası’nın bir araya gelerek oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Gündoğdu Meydanı'na saat 13.00'e çağrı yaptı.

• Bursa

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Bursa Kent Konseyi, saat 12.30'da Atatürk Stadyum Kütüphanesi önünde toplanacak.

• Van

Van'da KESK, TMMOB, DİSK, Tabipler Odası tarafından saat 11.00'de Gündoğdu Market Önünden başlayacak olan yürüyüş, 11.30'dan itibaren Musa Anter Parkında düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

• Denizli

Bu yıl Denizli'de etkinlikler Türk iş, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, TMMOB öncülüğünde, saat 12.00'de Çınar Meydanı'ndaki toplanma ile başlayacak, buradan Ulus Meydanı'na yürüyüş ile devam edecek.

• Mersin

Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalarMersin Emek ve Demokrasi Platformu, saat 14.00'te Millet Bahçesi yanında toplanacak.

• Artvin

Artvin merkez'de DİSK, KESK, TMMOB, Tüm-Bel-Sen, 78’liler Derneği, SOL Parti, CHP, Halkevleri ve TKP temsilcilerinden oluşan komite, Atapark’ta saat 12.00 için çağrıda bulundu.

• Konya

Konya'da KESK tarafından yapılan çağrıda saat 11.30'da Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanılacağı belirtildi.

• Yozgat

Hizmet-İş Yozgat Şubesi çağrısıyla saat 11:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

• Çorum

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Piri Baba Parkı Önü Saat 10.30'da buluşacak olan katılımcılar, saat 12.00'de Saat Kulesi Önünde mitinge katılacak.