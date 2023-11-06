Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracağı duyuruldu.

BAE haber ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için "Yiğit Süvari 3" operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde kurulması öngörülen sahra hastanesi için tıbbi malzeme ve gerekli ekipmanları taşıyan 5 uçağın, Mısır'ın el-Ariş Havalimanına doğru yola çıktığı aktarıldı.

Malzemelerin Gazze'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki el-Ariş Havalimanına ulaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne aktarılacağı belirtildi.

Sahra hastanesinin, 150 yatak kapasiteli olacağı, kademeli olarak faaliyete geçirileceği kaydedildi.

Kapsamlı yapılması planlanan sahra hastanesinde, genel cerrahi, ortopedi, çocuk ve kadın hastalıkları, anestezi, yoğun bakım, dahiliye, diş hekimliği, psikoloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, laboratuvar ve eczane gibi bölümlerin bulunacağı ifade edildi.

BAE'nin Filistin halkına yönelik tarihi destek ve yardımlarına dikkati çekilerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin halihazırda zor şartlar altındaki Gazze halkının yanında olduğu belirtildi.

Daha önce BAE'nin Filistin'e 20 milyon dolar acil yardım yapacağı ve Gazzeli 1000 çocuğun tüm tıbbi ihtiyaçlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar BAE'deki devlet hastanelerinde sağlanacağı duyurulmuştu.