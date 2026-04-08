Birleşik, coşkulu kitlesel 1 Mayıs

31 Mart'ta toplanan DİSK Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ve savaşların öncelikle dünya işçi sınıfını olumsuz etkilediği belirtilen bildiride, "Petrol fiyatlarındaki devasa artış başta enflasyon şampiyonu ülkemiz olmak üzere tüm dünyada enflasyonu artırıyor, alım gücümüzü düşürüyor. Daha fazla enflasyon bizler için daha fazla yoksulluk, daha fazla geçim zorluğu ve daha az demokrasi anlamına geliyor" denildi.

Başkanlar Kurulu'nu toplayan DİSK, 1 Mayıs'ı "birleşik, coşkulu ve kitlesel" kutlama kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada Taksim'de buluşmanın haklı, meşru ve hukuki bir hak olduğu belirtildi. Bildiride henüz bir kutlama yeri işaret edilmedi.

Bildiride emekçilere örgütlenme çağrısı yapılarak "1 Mayıs süreci sadece 1 Mayıs 2026 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü örgütleme süreci olarak değil, işçi sınıfını örgütleme süreci olarak değerlendirilecektir" ifadeleri yer aldı.

DİSK Başkanlar Kurulu'nun yaklaşan 1 Mayıs'la ilgili aldığı kararlar şöyle sıralandı: "2026 1 Mayıs'ını örgütlenme seferberliğinin önemli bir eşiği ve toplumda biriken itirazların meydana çıkması için bir olanak olarak değerlendiren DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs 2025 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü güçlü, birleşik, coşkulu ve kitlesel bir biçimde kutlamak için çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir.

Türkiye'nin dört bir yanında olabildiğince yaygınlaştırılan 1 Mayıs kürsülerinden örgütlenme çağrısını yükseltme kararlılığında olan DİSK Başkanlar Kurulu, Türkiye'de 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleştiğini, bu nedenle İstanbul 1 Mayıs'ında 1 Mayıs meydanında buluşmamızın, haklı, meşru ve hukuki olduğunu hatırlatır ve bu konudaki hukuksuz yasağın son bulması için mücadelenin sürecini ilan eder."