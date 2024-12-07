Birleşik eylemle kazandılar

Emek Servisi

İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde çalışan inşaat işçileri dün hakları için iş bırakma eylemi yaptı. Maaşları iki aydır yatırılmayan, işçiler ücretleri ödenene kadar işe çıkmama kararı aldı.

Limak Holding taşeronu Kiazom ve KSK Group çalışanı işçiler iki aydır yatmayan maaşları için greve çıktı. Dev Yapı İş ve İnşaat İş sendikalarına üye işçilerin kazanım getirdi, taşeron şirketler geciken ödemeleri yaptı. İşçiler, "Birleşen işçiler yenilmezler" sloganıyla kazanımı kutladı.