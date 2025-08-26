Birleşik Kamu-İş: Alın terimizin karşılığını alıncaya kadar geri adım atmayacağız

Kamu görevlilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyen Hakem Heyeti, kararını 5 günlük sürenin dolmasını beklemeden açıkladı. 2026 yılı için 11+7’lik teklifi sabit tutan heyet, 2027 yılına yalnızca 1 puanlık artış ekledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, karara tepki gösterdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yaptığı yazılı açıklamayla Hakem Heyeti’nin kararına tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu kararın Hakem Heyeti’nden ya da Maliye Bakanı’ndan değil, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından verildiği açıktır” denildi.

Konfederasyon, üyelerinin çoğunun Cumhurbaşkanı tarafından atandığı Hakem Heyeti’nin yapısının siyasi çoğunluğa dayandığını ve kamu emekçileri lehine karar alınmasının bu yapı altında mümkün olmadığını vurguladı.

"SEFALET ZAMMINI KABUL ETMİYORUZ"

Birleşik Kamu-İş, kararı "sefalet zammı" olarak niteleyerek kabul etmeyeceklerini bildirdi. Kamu emekçilerinin yoksulluğa mahkûm edildiğini belirten konfederasyon, “Hakem Heyeti süreci yalnızca bir formaliteden ibarettir” ifadelerine yer verdi.

Konfederasyon, demokratik mücadele yollarını kullanarak kamu çalışanları için adil bir düzenleme yapılması adına tüm siyasi partilerle ve diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.

“ADİL MÜCADELEYE DESTEK VERİN”

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna ve tüm emek örgütlerine “kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine destek olma” çağrısı yapıldı. Birleşik Kamu-İş, “Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alıncaya kadar geri adım atmayacağız” diyerek mücadeleyi büyütme mesajı verdi.