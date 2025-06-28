Birleşik Kamu-İş: Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekmek ve taleplerini güçlü şekilde duyurmak amacıyla 11 ilde bölgesel eylemler düzenliyor. Eylemlerin ilki 25 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda gerçekleştirildi. İkinci durak ise 27 Haziran Cuma günü Sivas Tarihi Kent Meydanı oldu.

GENEL BAŞKAN YILDIRIM: "AÇLIK, SEFALET VE YOKSULLUK NOKTASINDAYIZ"

Eylemde konuşan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "İşçisi, köylüsü, emeklisi, memuru hep bir ağızdan ‘Açız, hakkımızı verin’ diyorsa ülkede büyük bir sorun var demektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yıllardır sürdürülen sermaye yanlısı politikaların emekçiyi ezdiğini ve artık bu düzenin değişmesi gerektiğini belirterek,"Sınıf mücadelesiyle büyüyen bir konfederasyon olarak bu adaletsiz düzene karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜİK, SARAY'IN MUHASEBE DAİRESİ OLDU"

Konuşmasında TÜİK’in politikasına da değinen Yıldırım, "TÜİK’in masa başında ürettiği sahte rakamlar, halkın cebinden çalınan alın terine dönüşmüştür. Bu veriler iktidarın politikalarını meşrulaştırma aracı haline geldi” açıklamasında bulundu.

"TÜİK'İN RAKAMLARINA DEĞİL, HALKIN SOFRASI KONUŞACAK"

"Sadaka gibi zamlar değil, insanca yaşam talepleri duyulacak" diyen Yıldırım, masada kamu çalışanlarının gerçek sorunlarının gündeme geleceğini belirterek konfederasyonun 18 madelik taleplerini şöyle aktardı:

"Grevli toplu sözleşmeli sendika yasası. Enflasyon farkının aylık ödenmesi yoksulluk sınırı üzerinde maaş, enflasyon kayıplarının telafisi. Ek ödemelerin taban aylığa dahil edilmesi. Vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi. Ek göstergede adalet. Ek ödemelerin emekli keseneğine yansıtılması. Seyyanen zammın emekli maaşına yansıtılması. Mülakat değil, liyakat temelli atama. Kadrolu ve güvenceli istihdam. Eşit işe eşit ücret. Kamu çalışanlarına ücretsiz kreş. Ücretsiz servis hizmeti. Kira desteği. Ücretsiz sağlık hizmeti. 3600 ek gösterge hakkı. Aile, çocuk ve doğum yardımlarının artırılması."

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 11 ilde eylemlerini sürdürecek.