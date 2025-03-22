Birleşik Kamu-İş'ten CHP'ye destek ziyareti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bugün CHP'ye destek ziyaretinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sekreter Şükrü Balun, Genel Mali Sekreteri Hakan Boyar ve İstanbul İl Temsilciliğinden Necla Meriç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret etti.

Ziyarete CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katıldılar.

Ziyarette Orhan Yıldırım, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve mesai arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı ortaya konulan meşru her türlü demokratik tepkiye destek vereceklerini belirtti. Ayrıca Yıldırım, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.