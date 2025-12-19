Birleşik Kamu İş'ten TBMM önünde eylem: Emekçilere polis müdahalesi!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı kamu emekçilerinin, insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talepleriyle iş bırakmasının ardından TBMM önünde yapmak istediği açıklamaya polis sert müdahale etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran ve sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı 19 Aralık’ta yurt genelinde on binlerce üyesiyle iş bırakma kararı aldı.

Üyeler, iş bırakma kararının ardından Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte eylem ve basın açıklaması yapmak istedi.

EMEKÇİLER DARP EDİLDİ

Eylem noktalarından biri olan Ankara'da Valilik 2 gün önce basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Ankara'da konfederasyon üyelerinin TBMM Dikmen Kapısı'ndaki açıklamasına polis müdahale etti.

Kamu emekçilerine sert müdahalede bulunan polis, bazı üyeleri darp etti. Ablukaya alınan kamu emekçileri ve polis arasında arbede yaşandı.

Polis, eylemin yasaya aykırı olduğunu savunarak açıklama yapmak isteyen yaklaşık 15 emekçiye müdahale etti.

Emekçiler, polisin müdahalesi nedeniyle açıklamayı Kızılay'da bulunan Olgunlar Caddesi'nde yapma kararı alarak yürüyüşe geçti.

MALATYA

Malatya’da Eğitim-İş üyesi emekçiler Turan Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı'nda açıklama yaptı. Eğitim-İş Malatya Yeşilyurt Şube Başkanı Haydar Özdemir okudu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı iş bıraktıklarını belirten Eğitim-İş Malatya Yeşilyurt Şube Başkanı Haydar Özdemir, "İnsanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık’ta üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz” dedi.

İZMİR

İzmir’de Konak SGK binası önünde bir araya gelen emekçiler adına basın açıklamasını Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü okudu. Basın açıklamasının ardından emekçiler halay çekti. Ozan Çağdaş ise emekçilere destek için "Fakir fukara geçim derdinde, yoksulluk başını almış gidiyor" şiirini okudu. Emekçiler adına konuşan Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, “Hakça ve halkça bir bütçe için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz” dedi. Düdü, kısaca şunları söyledi:

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak; AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık’ta üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz.

Bugün Türkiye’nin en büyük üçüncü kamu emekçileri konfederasyonu Birleşik Kamu-İş olarak işyerlerimizde değil meydanlardayız. Neden işyerlerimizde değil meydanlardayız? Adına toplu sözleşme dedikleri rezil tiyatroda emeğimizin hakkını gasbedenler, şimdi biz emekçilerin durumunu gözetmeden bütçe yaptıkları için tükeniyoruz. Nasıl bir yoksulluk sarmalına atıldığımızı, göz göre göre nasıl nefes alamaz hale getirildiğimizi doğruca anlatabilmek için yakın geçmişe bir bakalım."

İSTANBUL

İş bırakma eylemi gerçekleştiren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri Kadıköy İskele'de iktidara seslendi. Eylemde açıklama Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül tarafından okundu. "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak; AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı, insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle bugün, tüm yurtta, tüm kamu kurumlarında üretimden gelen gücümüzü kullanarak kamu emekçileri olarak iş bıraktık. Bugün Türkiye’nin en büyük üçüncü kamu emekçileri konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş olarak, işyerlerimizde değil meydanlardayız, alanlardayız. Peki neden işyerlerimizde değil meydanlardayız?" sorusunu yönelten Başgönül, içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:

"GÜNDEN GÜNE TÜKENİYORUZ"

Adına Toplu Sözleşme dedikleri rezil tiyatroda emeğimizin hakkını gasp edenler, şimdi biz emekçilerin durumunu gözetmeden, bütçe yaptıkları için günden güne tükeniyoruz. Nasıl bir yoksulluk sarmalına atıldığımızı, göz göre göre nasıl nefes alamaz hale getirildiğimizi doğruca anlatabilmek için yakın geçmişe bir bakalım: Halk olarak içine düştüğümüz ağır ekonomik krizin temelleri, mevcut iktidar tarafından atıldı. Özelleştirme eliyle Cumhuriyet yadigarı olan fabrikalar, sadece arsalarının bedeli kadar düşük fiyatlarla, yandaşlara peşkeş çekildi. Ülkemiz üretmeden tüketen bir ülke haline getirildi. 'Dolarla mı maaş alıyorsunuz, size ne dolardan' denirken ülkede toplu iğne almak için bile dolar kuru takip edilir hale geldi. Üstüne bir de 'faiz sebep, enflasyon sonuç' gibi kabul gören, tüm ekonomi doktrinleriyle çelişen bir zihniyette, yıllardır sürdürülen ısrar, ülkede yoksulun daha yoksul zenginin daha zengin olduğu, ekonominin orta direği denen orta sınıfın yok olduğu, bu karanlık ekonomik iklimi meydana getirdi.

"ASGARİ ÜCRET GENEL ÜCRET HALİNE GETİRİLDİ"

Ülkede asgari ücret genel ücret haline getirildi, asgari ücret ve onun sadece biraz üstü maaş alanlar kayıtlı istihdamın yüzde 70’ine ulaştı. Yani ülkenin çalışan, üreten yurttaşları, en çok vergiyi verip asgari, yani en az ücreti alır hale getirildi. Bu yıl üçüncü büyük kamu emekçileri konfederasyonu olarak, bizim de bulunduğumuz Toplu Sözleşme masasında, ortadaki ağır tabloyla zerre uyuşmayan, adeta hakaret niteliğindeki zam tekliflerini bir bir ifşa etmiştik. Diğer konfederasyonlara 'yapısı belli ve hükümetin noteri gibi çalışan hakem heyetine gidip bu hakaret zamlarını meşrulaştırmayın' demiştik. Sonuçta, ne yazık ki dediğimiz gibi oldu. Tarih herkesin durduğu yeri de, hakem heyetinin, adına 'zam' dediği o utanç rakamlarını da tarihe not düştü. Eylemler yaptık, masadaki her rezilliği bir bir ifşa ettik."

ANTALYA

Antalya'da kamu emekçileri, Attalos Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. "Tükeniyoruz, açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankartın arkasında toplanan emekçiler, taleplerini dile getirdi.

EDİRNE

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların bugün gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelen emekçiler, "Tükeniyoruz! Açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz" pankartı açarak tabutlu eylem yaptı.

"ASGARİ ÜCRET GENEL ÜCRET HALİNE GETİRİLDİ"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Nedim Zobar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık’ta üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz. Bugün Türkiye’nin en büyük üçüncü kamu emekçileri konfederasyonu Birleşik Kamu-İş olarak işyerlerimizde değil meydanlardayız. Neden işyerlerimizde değil meydanlardayız? Adına toplu sözleşme dedikleri rezil tiyatroda emeğimizin hakkını gasbedenler, şimdi biz emekçilerin durumunu gözetmeden bütçe yaptıkları için tükeniyoruz. Ekonomik krizin temelleri mevcut iktidar tarafından atıldı. Özelleştirme eliyle Cumhuriyet yadigârı olan fabrikalar, sadece arsalarının bedeli kadar düşük fiyatlara yandaşlara peşkeş çekildi. Ülkemiz üretmeden tüketen bir ülke haline getirildi. Ülkede yoksulun daha yoksul zenginin daha zengin olduğu, ekonominin orta direği denen orta sınıfın yok olduğu bu karanlık ekonomik iklimi getirdi. Ülkede asgari ücret genel ücret haline getirildi, asgari ücret ve onun sadece biraz üstü maaş alanlar kayıtlı istihdamın yüzde 70’ine ulaştı. Yani ülkenin çalışan, üreten yurttaşları, en çok vergiyi verip asgari, yani en az ücreti alır hale geldi."