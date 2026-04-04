Birleşik Kamu-İş’ten elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zamma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zamların ücretli çalışanların alım gücünü daha da düşüreceği ve halkın yoksulluğunu derinleştireceği vurgulanan açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın “ocağa düşen yangını büyüttüğü" değerlendirmesi yapıldı.

Enlasyon karşısında gelirlerin eridiğine dikkat çekilen açıklamada, çalışan nüfusun büyük bir bölümünün maaşlarının önemli kısmını barınma giderleri ve faturalara ayırmak zorunda kaldığı belirtildi. Elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlarla birlikte faturaların daha da artacağı ifade edilen açıklamada, “Kamu emekçisinin ve emeklinin maaşı yerinde sayarken, asgari ücret daha yılın ilk çeyreğinde açlık sınırının altına düşmüştür. Bu koşullarda yapılan yüzde 25’lik zam, matematiğe de vicdana da aykırıdır” denildi.

Zamların hane bütçesine etkisine de yer verilen açıklamada, tek kişinin asgari tüketimi baz alındığında elektrik faturalarının 289 TL’den 488 TL’ye yükseleceği hesabı yapıldı. Bu durumun özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Tek başına yaşayan bir emekli, zaten yetersiz olan maaşıyla artık daha ağır bir fatura yüküyle karşı karşıya kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede konutlarda kullanılan doğalgazın metreküp fiyatının 7,77 liradan 10,625 liraya yükseldiği, bunun da yaklaşık yüzde 36’lık bir artış anlamına geldiği belirten açıklamada, ayrıca kademeli tarifeye geçildiği ve belirlenen tüketim sınırının aşılması hâlinde birim fiyatın 18 liraya kadar çıkacağı, bunun da yüzde 132’ye varan artış anlamına geldiği dile getirildi.

Enerji zamlarının yalnızca haneleri değil, sanayi sektörünü de olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, son dört yılda elektrik dağıtım bedeline yüzde 633, doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 275 oranında zam yapıldığına dikkat çekildi.

Vatandaşın artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulanan açıklamada, “Halk bırakın ay sonunu getirmeyi, bir sonraki günü nasıl geçireceğini düşünür hâle gelmiştir. Ücret artışları sınırlı kalırken, temel giderlere yapılan yüksek oranlı zamlar gelir adaletsizliğini büyütmektedir” ifadelerine yer verildi.