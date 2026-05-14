Birleşik Kamu-İş’ten Merkez Bankası'na tepki: Beceriksizliğini, ciddiyetsizliğini itiraf etmiştir

Birleşik Kamu-İş Yönetim Kurulu yayımladığı basın açıklamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Enflasyon Raporu'na tepki gösterdi.

"Bize "sabredin" diyenlerin öngörüsü bile üç ay dayanamadı; Merkez'in tahmini bile kendi yalanlarında boğuldu" ifadelerine yer veren Kamu-İş'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye ekonomisini rasyonel zeminlere oturtma iddiasıyla yola çıkanların, yapısal reformlar yerine rakam oyunlarına sarıldığı acı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Merkez Bankası, bugün yayımladığı Enflasyon Raporu ile adeta kendi beceriksizliğini, kendi ciddiyetsizliğini itiraf etmiştir. İktidarın ve Merkez Bankası’nın 2026 yılı için büyük iddialarla açıkladığı %16’lık enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığını Kamu-İş olarak vurgulamıştık; o hedef bugün bizzat kendi elleriyle çöpe atılmış; "pardon" denilerek %50 oranında bir artışla %24’e çıkarılmıştır.

Halkımıza duyuruyoruz: Bu ne demektir? Bize “sabredin” diyenlerin öngörüsü bile üç ay dayanamadı; Merkez’in tahmini bile kendi yalanlarında boğuldu!

Daha da abes olanı, Merkez Bankası’nın bizzat kendi revize ettiği bu %24 hedefine kendisinin bile inanmamasıdır! Aynı toplantıda, aynı raporda, 2026 yılı sonunda enflasyonun %26 olacağını tahmin ettiklerini itiraf etmişlerdir. Kendi belirledikleri hedefle kendi yaptıkları tahmin arasında bile uçurum olan bir kurumun, piyasalara güven, vatandaşa umut vermesi, elbette eşyanın tabiatına aykırıdır.

Sadece bu kadar da değil; 2027 yılı için "%9" diyerek müjdeledikleri tek haneli enflasyon yalanı da çökmüş, bu oranı yeniden iki haneye, %15’e fırlatmışlardır. Anlaşılan o ki, her sıkıştıklarında bir sonraki yıla erteledikleri "tek haneli enflasyon umudu" bu kez de 2028’e postalanmıştır.

Her zaman ekonomideki gerçeklerin anlatıcısı olan Kamu-İş olarak üstüne basa basa söylüyoruz: Dün "%16" dediklerinde inandırıcı değillerdi; bugün söyledikleri %24 hedefi de %26 tahmini de tamamen hayal ürünüdür. Zamanında “Nas-nas” diyerek kendi elleriyle tırmandırdıkları ve bir türlü düşüremedikleri enflasyonla ilgili tüm bu hedefler, artık birer "yalanlar manzumesi" haline gelmiştir.

Hepimiz biliyoruz ki bunların ekonomiyi yönetme kabiliyeti, çarşıdaki etiketin ömrü kadar bile değil!

Soruyoruz: Bu halk bizzat devletin resmi kurumunun açıkladığı bu rakamlara niçin inanmıyor?

Cevap basit bir hesap makinesinde gizlidir. Bu yılın henüz ilk 4 ayında kümülatif enflasyon zaten %14,6’ya ulaştı. Merkez Bankası’nın revize ettiği %24 hedefinin tutabilmesi için önümüzdeki 8 ay boyunca toplam enflasyonun %8’de kalması, yani aylık ortalama %1 enflasyon çıkması gerekiyor. İlk 4 ayda %15’e dayanmış bir ülkede, kalan 8 ayda toplam %8 enflasyon olacağına kargalar bile güler! Yıl sonu tahmini olan %26’nın tutması için bile kalan ayların ortalamasının %1,2’yi geçmemesi şart. Yani aylık enflasyon yüzde 1 olacak diyorlar! Soruyorum size; bu ülkede kiraya, süte, ekmeğe yüzde bir zam geldiğini gören var mı!

Sokaktaki zam fırtınası, çarşı-pazardaki yangın ortadayken, basit matematik hesaplarının bile yalanladığı bu vahşi ekonomik politikalara halkı ikna etmeye çalışmak, ne devlet ciddiyetine yakışır ne de uygulanan programa inandırıcılık kazandırır. İşte bu gayriciddilik yüzünden; Merkez Bankası ve iktidar "%16 enflasyon olacak" dediğinde halk, haklı olarak %52 enflasyon beklemektedir.

Bu beceriksiz iktidar, gerçekleşmeyeceği aylar ve yıllar öncesinden belli olan bu yalan hedefleri esas alarak kamu emekçisinin ve emeklisinin maaşını baskı altına almaya çalışmaktadır. Doğru rakam açıklamaktan, enflasyonu doğru ölçmekten bile aciz bir yönetimin, enflasyon farkı ödemelerini hayali hedeflere göre belirlemesi, ortadaki ekonomik katliamı daha da ağırlaştırmaktadır. Hak yiyen, hukuk çiğneyen, yanlış rakamlarla milyonların ekmeğiyle oynayan bu zihniyet, geçim kavgasını her gün biraz daha zorlaştırmaktadır.

Birleşik Kamu-İş olarak ilan ediyoruz:

Enflasyonu değil bitirmekten, ölçmekten, onunla ilgili gerçekleri konuşmaktan bile aciz bir yönetimin, biz kamu emekçilerini daha da yoksullaştırmasına, kendi çıkardıkları bu krizin faturasını biz emekçilere ödetmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz! Biz sizin TÜİK’inize de, Merkez’inize de inanmıyoruz! Bizim enflasyon raporumuz cüzdanımızdır, mutfağımızdır, pazar filesidir, günden güne eriyen lokmamızdır!

Masa başında uydurulan sahte hedeflere göre değil, sokağın gerçek enflasyonuna göre insanca yaşayacak bir ücret hakkımızı alana kadar alanlarda olmaya, hakkımızı aramaya ve bu yalanlar manzumesini yüzünüze vurmaya devam edeceğiz!"