Birleşik Krallık'ta işsizlik ağustosta yüzde 4,2'ye geriledi

Bileşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın ağustos ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 4,2'ye geriledi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, işsizliğin ağustos ayında yüzde 4,2'ye gerilediği bildirildi.

Beklenti, temmuzda yüzde 4,3 olan işsizliğin ağustosta da bu seviyeyi koruması yönündeydi.

Açıklamada, ülkede ağustosta yıllık ortalama gelirlerin bonus ödemeleri hariç yüzde 7,8, bonus ödemeleri dahil yüzde 8,1 artış kaydettiği aktarıldı.

- "Ekonomik büyüme önceliğimizdir"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Birleşik Krallık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mel Stride, "Ekonomik büyüme önceliğimizdir. Bu nedenle enflasyonun üzerinde duruyoruz. Bu nedenle daha fazla insanın çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için yeni nesil refah reformlarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ONS'nin geçen hafta açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon, yıllık bazda yüzde 6,7 artış kaydetmişti.

Yıllık enflasyonun eylülde sabit kalmasına karşın, gelecek ay hanehalkının enerji faturalarının düşeceğine yönelik beklentiler nedeniyle ekonomistler, BoE'nin 2 Kasım'daki para politikası toplantısında faiz artışına gitmeyeceğini öngörüyor.