Birleşik Metal-İş Başkanı Atar, Brüksel’de: "Türkiye’de emeğin milli gelirden aldığı pay çok düşük seviyede"

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Başkanı Özkan Atar, Sendika Uluslararası İlişkiler Dairesi Uzmanı Eyüp Özer ile birlikte sendikanın üst örgütü IndustriALL Avrupa’nın iki gün sürecek Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.

Brüksel’de bugün başlayan toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Atar, Türkiye’de emekçilerin milli gelirden aldığı payın düşüklüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bizde emeğin milli gelirden aldığı pay ne yazık ki sadece yüzde 32 seviyelerine sıkışmış durumda. Şirketler sürekli ‘işlerin kötü gittiğinden’ bahsediyor. Ancak biz biliyoruz ki bu söylem, çoğu zaman işçi haklarını tırpanlamak ve istihdamı kısmak için kullanılan bir bahane. Çünkü şirketlerin bilançolarına baktığımızda kârların iddia edildiği kadar düşmediğini görüyoruz.”

"ŞİRKETLER BİRİKMİŞ KÂRLARINI ÜRETİME DEĞİL, YÜKSEK FAİZE YATIRIYOR"

Şirketlerin birikmiş kârlarını üretime değil, yüksek faize yatırdığını belirten Atar, “Özetle karşımızda şöyle bir tablo var: Bir yandan ‘krizdeyiz’ diyerek işçiyi kapının önüne koyup devletten daha fazla destek istiyorlar, diğer yandan elde ettikleri kârları finansal araçlarda değerlendirerek servetlerine servet katıyorlar. Bizim itirazımız işte bu çelişkiyedir. Bu nedenle sanayinin durumundan söz ederken elde edilen kârların adil toplu sözleşmeler yoluyla emeğe, yeniden üretime, yatırıma ve sanayiye döndürülmesi gerektiğini vurgulamalıyız” diye konuştu.