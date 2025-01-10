Birleşik Metal-İş duyurdu: Arıtaş Kriyojenik'te anlaşma sağlandı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin 23 gündür grevde olduğu Arıtaş Kriyojenik'te anlaşma sağlandı. Birleşik Metal-İş gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Böylelikle grevdeki işçilerin kazanım elde ettiği bir başka iş yeri de Balıkesir Gönen'de bulunan Arıtaş Kriyojenik oldu. Daha önce de Schneider Elektrik ve Hitachi Energy'de anlaşma sağlanmıştı.

Sağlanan anlaşmayla Arıtaş Kriyojenik'te en düşük ücret net 43 bin 140 TL’ye, en yüksek ücret 76 bin 440 TL’ye ulaştı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olup 23 gündür grevde olan ve Balıkesir Gönen’de bulunan Arıtaş Kriyojenik işyerinde de anlaşma sağlandı.

MESS’in daveti üzerine bugün (10 Ocak 2025 Cuma) saat 14.00’te başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine; sendikamızın Genel Sekreteri Ali Çeltek, Bursa Şubemizin Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, sendikamızın uzmanı ile Arıtaş Kriyojenik'in tüm işyeri temsilcileri katıldı.

Görüşmeler sonrasında, işyeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin onay vermesi üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı. Böylece, MESS üyesi 3 işletmede toplu sözleşmeler, üyelerimizin onayı ve memnuniyetiyle imzalanmış oldu.

Bugün yapılan görüşme sonucunda toplu iş sözleşmesi şu şekilde bağıtlandı:

Toplu sözleşme 1 yıl süreli yapıldı. Birinci 6 ayda ücretler yüzde 45 oranında artırıldı. Böylece işyerinde en düşük ücret net 43 bin 140 TL’ye, en yüksek ücret 76 bin 440 TL’ye ulaştı. İşyerinde ortalama ücret ise 51 bin 705 TL oldu.

Arıtaş işçilerinin ilk yıl sonrasında, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren MESS ile sendikamız arasında bağıtlanacak Grup Toplu İş Sözleşmesinde yer alacak ücret zamlarından aynen yararlanmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

Sosyal haklarda ise MESS 2’nci Grupta yer alan sosyal haklar uygulanacak. Sonraki sözleşme döneminde ise 1’inci Grupta yer alan sosyal haklar uygulanacak.

Bunların yanı sıra yıllık izinlerde, işe giriş ücretinde ve bayramlarda ödenecek fazla mesai ücretlerinde de artış yapılarak, bu hakların MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi düzeyine getirilmesi sağlandı.

MESS’in esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Haksız ve hukuksuz grev yasağına, tüm zorluklara rağmen 23 gündür hakları için onurlu bir direniş sürdüren Arıtaş Kriyojenik işçileri, bu kararlı direnişleri sonucunda haklarını aldılar.

Şimdi sıra GE Grid Solutions ve Green Transfo işçilerinin toplu sözleşmelerinde…

Sözleşmemiz, başta Arıtaş Kriyojenik işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun."