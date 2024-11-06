Birleşik Metal-İş duyurdu: Çemaş Döküm'de toplu sözleşme, işçilerin ücretlerine yüzde 93 oranında zam

Birleşik Metal-İş, Kırşehir’de bulunan ve 600’e yakın işçinin çalıştığı Işıklar Holding’e bağlı Çemaş Döküm’de işçilerin tümünün bilgisi, onayı ile önemli bir toplu sözleşmeye imza atıldı.

1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesindeki maddeler şöyle açıklandı:

Ücret Zammı: Birinci altı aylık dönem için sadece ücretlere yüzde 93 oranında zam yapıldı. Bu zam ile ortalama bir metal işçisinin ücreti net 65.091 TL oldu.

Toplu Sözleşme ile işyerinde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net ücretler 58.527 TL ile 102.000 TL arasında değişmektedir.

Ücretler diğer altı aylarda ise: İkinci altı ay enflasyon artı 5 puan.

Üçüncü altı ay enflasyon artı 5 puan.

Dördüncü altı ay enflasyon artı 3 puan oranında artacak.

Sosyal haklar ise birinci altı aylık dönemde ortalamada yüzde 102 artış sağlandı Kurban Bayramı tutarı ise yüzde 136 oranında artırıldı.

Daha önce yıllık artış yapılan sosyal haklar da yeni Sözleşme ile birlikte ücret zamları gibi 6 aylık dönemlerde ve ücret zamları oranında artırılacak.

Bunların yanı sıra birçok kazanım elde edildi. Bu kapsamda, daha önce yılda 4 defa alınan erzak artık her ay net 1.500 TL olarak alınacak.

Ayrıca, bankadan promosyon alınmaması nedeniyle Ek ödeme adı altında işveren tarafından 25.000 TL net olarak ödenecek.