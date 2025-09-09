Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu: “Komşu anne değil, kamusal kreş”

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" kapsamında çalışan annelere yönelik hayata geçirdiği "Komşu Anne Çocuk Bakımı Modeli"ne ilişkin, "Hükümet, kadınların omuzlarına yüklenen çocuk bakım sorumluluğunu kalıcı kreş uygulamalarıyla çözmek yerine geçici, güvencesiz ve denetimsiz projelerle sürdürmektedir" eleştirisinde bulundu.

Sendikanın Kadın Komisyonu'ndan "Büyükanne bitti, şimdi de komşu anne" başlığıyla yayımlanan açıklamada, kreşin temel bir hak ve sosyal devletin gereği olduğu belirtildi.

Çocuk bakımı ihtiyacının "komşu anne gibi geçici ve göstermelik modellerle geçiştirilemeyeceği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, projeyi 'Uluslararası uygulamalarda childminding olarak adlandırılan, Türkçeye 'komşu anne uygulaması' olarak çevrilen ve bakıcının kendi ev ortamında birden fazla çocuğun bakımını üstlenmesi' olarak tanımlamıştı.

“BAKIM YÜKÜ YİNE KADINLARIN OMUZLARINA BIRAKILIYOR”

Hükümet, kadınların omuzlarına yüklenen çocuk bakım sorumluluğunu kalıcı kreş uygulamalarıyla çözmek yerine geçici, güvencesiz ve denetimsiz projelerle sürdürmektedir. Geçmişte pilot uygulaması yapılan büyükanne projesinin ardından şimdi de ‘komşu anne’ modeli pazarlanıyor. Bakım yükü yine kadınların üzerine yıkılıyor."

"Kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engelin, çocuk bakımının yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görülmesi olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, "bunun kadınların işten ayrılmalarının başlıca nedenlerinden olduğuna" işaret edildi.

“KREŞLER ZORUNLUDUR”

Komisyon açıklamasında, dünyadaki childminding örneklerinin tamamlayıcı bir uygulama olduğu ancak kreşe alternatif sayılamayacağına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Ülkemizde henüz kamusal kreşler yeterli değilken bu proje çözüm değil, sorunun derinleşmesi anlamına gelir. Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyüyebilmesi, ebeveynlerin gözleri arkada kalmadan iş ve sosyal hayata katılabilmesi için nitelikli, erişilebilir ve ücretsiz kreşler zorunludur. Çocukların güvenliği, şiddet ve istismardan korunması için nitelikli, erişilebilir ve ücretsiz kamusal kreşlerin organize sanayi bölgeleri de dahil olmak üzere yaygınlaştırılması gerekmektedir."