Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu'ndan Gebze'de 8 Mart eylemi

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gebze'de bir eylem gerçekleştirdi.

Tarihi Çeşme’nin önünde bir araya gelen emekçi kadınlar Kent Meydanı’na yürüdü. Eylemde, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganlarının atıldı.

Eylemde taşınan dövizler arasında Kürtçe’yle birlikte, ABD ve İsrail’in İran’ yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla Farsça "Kadın, yaşam, özgürlük" yazılı bir döviz de yer aldı.

"YAŞAM İÇİN DİRENİYORUZ"

Kent Medyanı'nda basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Seçme ve seçilme hakkımızdan çalışma hakkımıza, medeni haklarımızdan bedenimiz üzerindeki söz hakkımıza kadar sahip olduğumuz tüm kazanımlar, örgütlü mücadelemizin sonucudur. Biz bu haklarımızı yıllardır süren mücadelemizle, dayanışmayla ve direnişle kazandık. Ancak bugün bu kazanımlar ciddi bir tehdit altındadır. Neoliberal politikalar, muhafazakâr kuşatma ve laikliğe yönelik saldırılar kadınların haklarını hedef alıyor. Medeni hukuka dönük tartışmalar, kadın cinayetlerindeki cezasızlık ve ‘Aile Yılı’ adı altında yürütülen politikalar, bizleri yeniden eve hapsetmeye çalışan anlayışın ürünüdür. Bizler yıllardır erkek egemen düzene, erkek şiddetine ve emperyalist savaşlara karşı yaşamın her alanında sesimizi yükseltiyor; eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele veriyoruz. Haklarımızın gasbedilmediği, emeğimizin görünmez kılınmadığı, kimliğimizin yok sayılmadığı, kalıplara sığdırılmadığımız bir yaşam için direniyoruz. Bu nedenle mücadelemiz; her yerde. işyerlerinde, sokaklarda, evlerde, sendikalarda ve hayatın her alanında sürüyor" denildi.

Fotoğraf: Aktan Uslu

Açıklamada "Kadın üyelerinin taleplerini sahiplenen sesine kulak veren bir sendikanın parçası olmaktan onur duyuyoruz" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Bizler, Birleşik Metal İşçileri Sendikasında örgütlü kadınlar olarak kazanımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda ebeveyn izinleri ve kreş yardımları toplu sözleşmelerde daha fazla yer buluyor. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, işyeri düzeyinde şiddet ve taciz politika ve prosedürlerini toplu sözleşmelerimizin parçası haline getirmeye başladık. Son olarak imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde önemli bir adım atıldı. En az 15 bini kadın olmak üzere 150 bini aşkın işçiyi kapsayan grup sözleşmesinde, sendikamızın talebiyle ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 Nolu Tavsiye Kararı’nı referans alan politika ve prosedürlerin hazırlanması karara bağlandı."

KADINLAR, TALEPLERİNİ SIRALADI

"Güvenceli iş, eşdeğerde işe eşit ücret; insan onuruna yakışır, şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma ortamı talebimizi birlikte yükseltiyoruz. Çünkü örgütlü olduğumuzda güçlüyüz. Kadın dayanışmasının ve mücadelesinin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu 8 Mart’ta da meydanlardayız. Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamı birlikte kuracağız; korkusuzca yaşayabildiğimiz, emeğimizin değer gördüğü, sözümüzün yankı bulduğu, eşit ve barış içinde bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diyen kadınlar, taleplerini şöyle sıraladı: