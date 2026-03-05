Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu'ndan Gebze'de 8 Mart eylemi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gebze'de eylem gerçekleştiren Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu, burada yaptığı basın açıklamasında, "Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli, ücretsiz kreş ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalıdır. Her mahalleye, sanayi bölgesine ücretsiz, nitelikli kreşler açılmalıdır" denildi.
Tarihi Çeşme’nin önünde bir araya gelen emekçi kadınlar Kent Meydanı’na yürüdü. Eylemde, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganlarının atıldı.
Eylemde taşınan dövizler arasında Kürtçe’yle birlikte, ABD ve İsrail’in İran’ yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla Farsça "Kadın, yaşam, özgürlük" yazılı bir döviz de yer aldı.
"YAŞAM İÇİN DİRENİYORUZ"
Kent Medyanı'nda basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Seçme ve seçilme hakkımızdan çalışma hakkımıza, medeni haklarımızdan bedenimiz üzerindeki söz hakkımıza kadar sahip olduğumuz tüm kazanımlar, örgütlü mücadelemizin sonucudur. Biz bu haklarımızı yıllardır süren mücadelemizle, dayanışmayla ve direnişle kazandık. Ancak bugün bu kazanımlar ciddi bir tehdit altındadır. Neoliberal politikalar, muhafazakâr kuşatma ve laikliğe yönelik saldırılar kadınların haklarını hedef alıyor. Medeni hukuka dönük tartışmalar, kadın cinayetlerindeki cezasızlık ve ‘Aile Yılı’ adı altında yürütülen politikalar, bizleri yeniden eve hapsetmeye çalışan anlayışın ürünüdür. Bizler yıllardır erkek egemen düzene, erkek şiddetine ve emperyalist savaşlara karşı yaşamın her alanında sesimizi yükseltiyor; eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele veriyoruz. Haklarımızın gasbedilmediği, emeğimizin görünmez kılınmadığı, kimliğimizin yok sayılmadığı, kalıplara sığdırılmadığımız bir yaşam için direniyoruz. Bu nedenle mücadelemiz; her yerde. işyerlerinde, sokaklarda, evlerde, sendikalarda ve hayatın her alanında sürüyor" denildi.
Açıklamada "Kadın üyelerinin taleplerini sahiplenen sesine kulak veren bir sendikanın parçası olmaktan onur duyuyoruz" denilerek, şunlar kaydedildi:
"Bizler, Birleşik Metal İşçileri Sendikasında örgütlü kadınlar olarak kazanımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda ebeveyn izinleri ve kreş yardımları toplu sözleşmelerde daha fazla yer buluyor. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, işyeri düzeyinde şiddet ve taciz politika ve prosedürlerini toplu sözleşmelerimizin parçası haline getirmeye başladık. Son olarak imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde önemli bir adım atıldı. En az 15 bini kadın olmak üzere 150 bini aşkın işçiyi kapsayan grup sözleşmesinde, sendikamızın talebiyle ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 Nolu Tavsiye Kararı’nı referans alan politika ve prosedürlerin hazırlanması karara bağlandı."
KADINLAR, TALEPLERİNİ SIRALADI
"Güvenceli iş, eşdeğerde işe eşit ücret; insan onuruna yakışır, şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma ortamı talebimizi birlikte yükseltiyoruz. Çünkü örgütlü olduğumuzda güçlüyüz. Kadın dayanışmasının ve mücadelesinin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu 8 Mart’ta da meydanlardayız. Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamı birlikte kuracağız; korkusuzca yaşayabildiğimiz, emeğimizin değer gördüğü, sözümüzün yankı bulduğu, eşit ve barış içinde bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diyen kadınlar, taleplerini şöyle sıraladı:
- Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli, ücretsiz kreş ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalıdır. Her mahalleye, sanayi bölgesine ücretsiz, nitelikli kreşler açılmalıdır.
- Çalışma yaşamında kadın-erkek tüm işçiler, sayı sınırı olmadan, kreş hizmetlerinden faydalanmalıdır. Ebeveyn izinleri eşitlikçi bir anlayışla düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.
- Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir. İstihdamda, ücrette eşitlik sağlanmalı, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılmalıdır.
- Kadınlar için güvencesiz, esnek çalışma biçimleri değil; güvenceli, düzenli ve sendikalı çalışma hayata geçirilmelidir.
- ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin şekilde uygulanmalıdır.
- İşyerlerinde kadına yönelik erkek şiddeti ve tacizine karşı önleyici politikalar ve prosedürler oluşturulmalı; bu konuda farkındalık çalışmaları, eğitimler yapılmalıdır.
- Sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
- Toplumsal cinsiyete duyarlı işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları hayata geçirilmelidir.
- Medeni Kanun’dan doğan haklarımıza yönelik saldırılar son bulmalıdır.
- Devlet, demokratik kurum ve kuruluşlar, emek ve meslek örgütleri, sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeli ve kadınları güçlendirecek çalışmalar için yeterli bütçe ayırmalıdır.