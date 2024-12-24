Birleşik Metal-İş'ten açıklama: MESS'e bağlı Hitachi Energy'de anlaşma sağlandı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin 19 gündür grevde olduğu Hitachi Energy’de işçilerin 20 günlük grevi sonucunda anlaşma sağlandı.

Birleşik Metal-İş sendikasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MESS’e bağlı Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada 4 Aralık’ta başlattığımız grev, 20’nci gününde anlaşmayla sonuçlandı.

MESS’in daveti üzerine dün (23 Aralık 2024 Pazartesi) saat 10.00’da başlayan ve gece geç saatlere kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamızın Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Genel Eğitim Sekreteri Özcan Atmaca, 1 Nolu Şubemizin yöneticileri, sendikamızın uzmanı ile Hitachi işletmesinin bütün işyeri temsilcileri katıldı.

Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve 20 gündür kararlılıkla grevlerini sürdüren Hitachi işçisi üyelerimizin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı.

Bilindiği üzere, MESS son olarak yüzde 40 ücret zammı teklif etmişti. Bugün yapılan görüşme sonucunda Hitachi işletmesinde toplu iş sözleşmesi şu şekilde bağıtlandı:

Ücret Zammı:

• Birinci 6 ayda; 31 Ağustos tarihindeki saat ücretlerine önce yüzde 20 zam yapılacak, daha sonra 40 TL eklenecek, bunun ardından da her bir kıdem yılı için 12 yılı geçmemek üzere 1,5 TL/saat eklenecek. Bu zam yöntemi ile işyerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65.000 TL oldu.

Ele geçecek ücretler net 44.000 bin lira ile net 107.000 TL arasında değişmektedir.

• İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise yüzde 20 oranında artış yapılacak. Ancak son 6 aylık enflasyona çıkan enflasyonun yüzde 20’si eklenecek, çıkan oranın yüzde 20’yi aşması halinde bu oran uygulanacak.

Böylece, 1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak.

1 Mart 2025 tarihinde işyerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78.000 TL olacak.

• Üçüncü 6 ayda (2025 yılı 1 Eylül tarihinde) son 6 aylık enflasyon ve bu enflasyon oranının yüzde 20’si eklenerek, çıkan oran kadar ücret zammı yapılacak.

• Dördüncü 6 ayda, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılacak.

Sosyal haklara ise; sözleşmenin 1’inci yılında yüzde 90 ile yüzde 256 arasında değişen oranlarda zam yapılacak. 2’nci yılda ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Ücret zammı ve aylık yapılan ödemelerle birlikte sözleşmenin birinci 6 ayında ücretlerde yüzde 60,5 oranında artış sağlanmış oldu.

MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Haksız ve hukuksuz grev yasağına, tüm zorluklara rağmen 20 gündür emekleri, ekmekleri ve hakları için direnişlerini kararlılıkla sürdüren Hitachi Energy işçileri, bu onurlu mücadelelerinin sonucunu aldı.

Aynı zamanda işçi sınıfının temel, evrensel, anayasal hakkı olan grev hakkının savunulması için yürüttüğümüz bu mücadelede yanımızda olan, dayanışma gösteren tüm sınıf kardeşlerimize, sendikalara, emek örgütlerine, emekten yana siyasi partilere, tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sözleşmemiz, başta Hitachi Energy işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun."