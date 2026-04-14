Birleşik Metal-İş'ten BirGün'e dayanışma ziyareti: BirGün emekçisini baskılar karşısında yalnız bırakmayız

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutukluluğuna karşı dayanışma göstermek ve BirGün'ün 22. kuruluş yıldönümünü kutlamak için gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz BirGün'ün İstanbul'daki merkez binasına dayanışma ziyareti için gelen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ile Basın-Yayın Dairesi uzmanı Sevgim Denizaltı, siyasi iktidarın yargı eliyle sürdürdüğü baskılara karşı dayanışma mesajlarını paylaştı.

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklandığına, Zafer Arapkirli’nin de aralarında olduğu çok sayıda gazete emekçisinin yargılandığına dikkat çeken Atar, “BirGün 22 yıldır işçi sınıfının mücadelesinde omuz başımızda duran, sesimize ses olan bir gazete. Biz de BirGün emekçilerini bu baskılar karşısında yalnız bırakmayacağız. Haber alma hakkımıza sahip çıkacak, gazetecilerle dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.