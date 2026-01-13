Birleşik Metal İş'ten MESS'in yeni teklifine ilişkin açıklama: Bu teklif kabul edilemez

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, "MESS, bugün yapılan görüşmede; ücret zammı olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 10,5 artı seyyanen 17,3 TL şeklinde zam teklif etmiştir. Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, MESS tarafından sunulan bu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Mevcut ücretlerle işçilerin asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çeltek, insanca yaşanacak bir ücretin tüm metal işçilerinin en temel hakkı olduğunu belirtmiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2025-27 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi için Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na yeni bir teklifte bulundu. Yapılan teklife ilişkin Birleşik Metal İş'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MESS, 2025-27 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi için bugün sendikamızı davet ederek son vermiş olduğu teklifini revize etmiş, yeni bir teklif vermiştir. Saat 14.30'da yapılan görüşmeye Genel Sekreterimiz, TİS uzmanımız ve avukatımız katılmıştır. MESS, bugün yapılan görüşmede; ücret zammı olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 10,5 artı seyyanen 17,3 TL şeklinde zam teklif etmiştir. Bu teklif yüzde 18 oranına denk gelmektedir. Diğer 6’şar aylara yönelik enflasyon oranında zam teklif edilmiştir.

Ayrıca sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 32,95 oranında (yıllık enflasyon) artış teklifinde bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal hakların 2'nci yılı için de enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklar dışındaki diğer maddelere yönelik yeni bir görüşme yapılmamıştır. Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, MESS tarafından sunulan bu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Mevcut ücretlerle işçilerin asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çeltek, insanca yaşanacak bir ücretin tüm metal işçilerinin en temel hakkı olduğunu belirtmiştir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."