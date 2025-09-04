Birleşik Metal-İş TİS taleplerini ilan etti: Sefalet ücretine razı olmayacağız!

Bilge Su YILDIRIM

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), 160 bine yakın metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi İstanbul Bostancı’da bulunan Sendika Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Birleşik Metal-İş, toplantıda patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile imzalanacak olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’ne ilişkin teklifini kamuoyuyla paylaştı.

TALEBİMİZ YÜZDE 58,5

Metal işçilerinin sloganları eşliğinde açılan basın toplantısında açıklamayı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar okudu.

Atar, ilk 6 ay için zam tekliflerinin yüzde 58,5 olduğunu ilan ederken başta işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi olmak üzere çok sayıda sosyal hak da talep edeceklerini belirtti. Atar tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ücret zam teklifimiz 3 bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, düşük ücretli işçilerin ücretlerinin bir ölçüde yükseltilmesi amacıyla, saat ücreti 170 TL’nin altında olan işçilerin saat ücretlerinin 170 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

Bu teklif şu anlama gelmektedir: Aylık ikramiye dahil net 31.250 TL’nin altında ücret alan işçilerin ücretlerinin öncelikle 31.250 TL’ye getirilmesidir. Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı teklif ediyoruz.

3 kalemden oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5’tir.

Teklif ettiğimiz bu zam oranı ile ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15’lik vergi dilimine göre net 84.666 TL olacaktır. Bu tutar bugün asgari düzeyde geçinebilecek bir ücrettir. Bugün ortalama bir metal işçisinin ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil ücreti ise net 55 bin 511 TL’dir.

Diğer altışar aylık zam dönemleri için teklifimiz, resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, çıkacak enflasyona enflasyonun yarısının eklenmesi ile bulunulacak oran kadardır.

Belirtmek isterim ki gerek ücret artışlarında gerekse de sosyal hakların artışlarında yalnızca yüzde oranlarına bakılması yanıltıcı olacaktır. Önemli olan yüzde kaç istenildiğinden öte hangi tutara bu artış oranının istendiğidir. Çok düşük bir ödemeyi biraz normale yükseltmek görece yüksek bir yüzdeye tekabül edebilir; ama bizler öncelikle yüzdeye değil, bu artış sonucu ortaya çıkacak rakama bakmak zorundayız."