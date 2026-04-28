Birleşik Metal-İş üyesi işçilerden iş cinayetlerine karşı mücadele çağrısı

28 Nisan İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenleri Anma Günü’nde Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinde vardiya çıkışlarında eylemler gerçekleştirildi. Fabrikalarda yapılan açıklamalarda hem iş cinayetlerine karşı mücadele çağrısı yükseltildi hem de Ankara’da hakları için direnen Doruk Madencilik işçileriyle dayanışma mesajı verildi.

Vardiya değişiminde işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Doruk Madencilik işçilerinin aylarca ücretlerini alamadığını hatırlatarak, patronun buna rağmen devletten binlerce maden ruhsatı ve çeşitli teşvikler aldığını söyledi. “Bu cesareti nereden aldıkları biliniyor” diyen Atar, siyasi iktidarın işçilerin gasbedilen haklarının derhal ödenmesini sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Direnişteki işçilere yönelik polis müdahalesini de eleştiren Atar, “Emeğinin onuru ve çocuklarının geleceği için direnen maden işçisi kardeşlerimize uygulanan zulmü kabul etmiyoruz” dedi. Atar sözlerini, “Madenciler kazanacak, tüm işçi sınıfı kazanacak. Biz kazanacağız” diyerek tamamladı.

"HER GÜN 6 İŞÇİ ÖLÜYOR"

Fabrikalarda okunan açıklamalarda iş cinayetlerinin “önlenebilir” olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, işyerlerinin gerekli önlemler alınmadığı koşullarda işçiler için ölüm alanına dönüştüğü vurgulanarak, sorumluluğun işverenler ve devlete ait olduğu belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre Türkiye’de her gün ortalama 6 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 2025 yılında en az 2105 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, bunların 94’ünün çocuk olduğu ifade edildi. MESEM uygulamalarının çocuk işçiliğini yaygınlaştırdığına dikkat çekilerek, çocukların güvencesiz ve denetimsiz koşullarda çalıştırıldığı vurgulandı.

"CEZASIZLIK DÜZEN HALİNE GETİRİLDİ"

Açıklamada, Dilovası, Soma, Hendek, Ermenek, Davutpaşa ve Torunlar gibi katliamların hafızalardaki yerini koruduğu belirtilerek, bu olayların ortak nedeninin denetimsizlik ve önlemsizlik olduğu ifade edildi. Gerçek sorumluların yargılanmasının önüne sistematik engeller çıkarıldığına dikkat çekilen açıklamada, “cezasızlık politikası bir düzen haline getirildi” denildi.

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin taşeronlaştırıldığı, sendikal örgütlenmenin engellendiği ve denetim mekanizmalarının işletilmediği bir düzende işçilerin güvencesizlikle baş başa bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu tablonun ancak örgütlü mücadeleyle değiştirilebileceği vurgulandı.

İşçiler, taleplerini şöyle sıraladı:

Sağlık ve güvenlik hizmetlerinde taşeron uygulamalarına son verilmeli, bu hizmetler kamusal bir anlayışla sunulmalıdır.

İş cinayetlerini önlemek amacıyla gerekli tüm önlemler eksiksiz şekilde alınmalıdır.

Etkin, şeffaf ve bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.

Meslek hastalıkları gerçek verilerle tespit edilmeli ve bunların önlenmesine yönelik politikalar hayata geçirilmelidir.

İş cinayetlerinde resmi kurumlar dahil tüm sorumlular cezasızlık zırhından çıkarılarak adil bir şekilde yargılanmalıdır.

Sendikalaşmanın ve toplu pazarlık hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Açıklama, “Bu koşullarda hayatta kalmanın tek yolu örgütlenmek, birlikte mücadele etmek ve dayanışmayı büyütmektir. Yaşamak ve yaşatmak için mücadele edeceğiz” sözleriyle son buldu.