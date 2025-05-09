Birleşik Metal-İş’ten Accuride Wheels Bilecik fabrikası önünde eylem: “Fabrika bizimdir, bizim kalacak”

Bilge Su YILDIRIM

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş önünde fabrikanın satışına karşı eylem gerçekleştirdi. Fabrikada çalışan 255 işçinin 194’ünün Birleşik Metal-İş üyesi olduğu fabrikada sendika, yüksek ihracat kapasitesine rağmen iflas gerekçesiyle satışa sunulan fabrikanın kapatılmamasını talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında fabrikanun usulsüz satışına karşı kamu girişimi gerçekleştirilmesi de yer alıyor.

Birleşik Metal-İş’in fabrika önünde gerçekleştirdiği eyleme Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Eğitim Sekreteri Özcan Atmaca, Eskişehir Şube yöneticileri ve temsilcileriyle CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da katıldı. Eylemde sık sık “Fabrika bizimdir, bizim kalacak” sloganları atıldı.

SATIŞ, ÜLKE ÜRETİMİNE ZARAR VERİR

Genel Başkan Atar, Birleşik Metal-İş tarafından fabrikaya ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuna açıkladı. Firmanın, ABD, Avrupa ve Asya’da 16’dan fazla tesisi olduğu ve Bilecik’teki fabrikanın 2023 itibarıyla toplam 13,6 milyon dolar ihracat geliri sağladığı ortaya konulan raporda fabrikanın bu üretim gücüne rağmen iflas gerekçesiyle satışa çıkarılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada fabrikanın satışa sunulmasının, çalışan ve toplu iş sözleşmesine tabi 255 işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını riske atacağı ve işçilere hiçbir iş güvencesi sağlamayacağı belirtildi. Raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Bu düzeyde ihracat kapasitesine ve teknolojik altyapıya sahip bir sanayi kuruluşunun üretimi durdurularak tasfiyeye zorlanması, yalnızca çalışanlar açısından değil, Türkiye’nin üretim kapasitesi, dış ticaret dengesi ve sanayi stratejileri açısından da ciddi kayıplara yol açmaktadır.”

Sendika, taleplerini şöyle sıraladı:

“1. Accuride Wheels Bilecik Jant San. A.Ş.’nin tasfiye ve satış sürecinin; mevzuata, rekabet hukuku düzenlemelerine, ticaret ve iş hukuku hükümlerine uygunluk açısından denetlenmesi,

2. Usulsüzlük ya da hukuka aykırılık tespiti halinde, satış işleminin iptal edilmesi,

3. Fabrikanın üretime devam etme amacı taşıyan, yerli veya yabancı yatırımcılara satışının sağlanması için devlet düzeyinde girişimlerde bulunulması,

4. Bu mümkün değilse, çalışanların tüm kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarının güvence altına alınması,

5. Sürecin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması.”

İFLAS SADECE BAHANE

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar, eylemde yaptığı konuşmada işyerinin öneminin altını çizdi, "Yüksek kalite standartlarında üretim yapan, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren bu fabrika, 255 emekçimizin alın teriyle ayakta durmaktadır. Ancak bugün bu değerli tesis, çok uluslu bir fon şirketinin Almanya merkezli iflası bahanesiyle adeta tasfiye edilmekte, makineleri hurdacı firmalara yok pahasına satılmakta, çalışanların geleceği hiçe sayılmaktadır" dedi.

Meselenin sadece bu fabrikanın değil, tüm işçi sınıfının meselesi olduğunu söyleyen Atar, şöyle konuştu:

"Avrupa’daki iflas sürecine dâhil olmayan bir ülkenin fabrikası neden tasfiye ediliyor? Üretime devam edebilecek kapasitede bir tesis neden kapatılıyor ve yok edilmek isteniyor? Burada daha yüksek teklif veren, üretimi sürdürebilecek yerli-yabancı yatırımcılar varken makineler üretim yapma niyeti olmayan bir hurdacı firmaya neden satılıyor? Makina parkuru olmayan bir fabrikanın çalışma, üretme imkânı olur mu? Kim, kimin adına hareket ediyor? Bu soruların cevabı açık: Türkiye işçi sınıfının emeğiyle bugünlere gelen 46 yıllık fabrika, çok uluslu şirketlerin çıkarları uğruna peşkeş çekiliyor, yok edilmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz."